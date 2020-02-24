Россия продолжит вооружаться: Путин пообещал новое смертоносное «оружие будущего»

"По ряду перспективных образцов, а это фактически "оружие будущего", мы уже перешли от этапа испытаний к постановке их на боевое дежурство в режим постоянной готовности", - заявил Путин.

Глава российского государства отметил, что будет укрепляться потенциал не только стратегических сил. Все войска получат новейшее вооружение. По словам президента, вооружаться необходимо, чтобы армия и флот "становились все более современными". Он отметил, что у многих российских вооружений уже нет аналогов в мире. И это означает, что безопасность, обороноспособность РФ "надежно обеспечена на долгосрочную перспективу".

Но, говоря о новейшем "оружии будущего", глава государства подчеркнул, что главной и самой прочной основой Вооруженных сил были и остаются люди - "мужественные, преданные Отечеству, настоящие патриоты": солдаты, сержанты, а также офицерский корпус. Президент сообщил, что военных профессионалов высоко ценит государство и для них будут продолжать создавать "достойные условия жизни и службы".

Как отмечают эксперты, Россия уже опережает конкурентов в разработке современного оружия. Очевидно, что говоря об "оружии будущего", президент РФ имел ввиду, прежде всего, гиперзвуковые комплексы "Авангард" и "Кинжал", а также лазерные комплексы "Пересвет".

К примеру, гиперзвуковая ракета "Кинжал" воздушного базирования уже находится на дежурстве. Что касается "Пересвета", то он тоже уже на дежурстве, хоть и экспериментальном.

Напомним, в своем 16-м по счету послании Федеральному собранию, которое Путин огласил 15 января, президент отмечал, что именно новое оружие обеспечит России экономический и социальный прогресс.

По его словам, в условиях, когда события на Ближнем Востоке развиваются непредсказуемо и неуправляемо, когда региональные конфликты стремительно перерастают в угрозы для всего мира, необходимы реальные действия. Президент РФ подчеркнул тогда, что Россия никому не угрожает, но "наши шаги по укреплению национальной безопасности были сделаны своевременно и в достаточном объеме". Но хотя "обороноспособность страны обеспечена на десятилетия вперед", нельзя почивать на лаврах и расслабляться - нужно разрабатывать новые системы вооружений.