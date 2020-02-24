Пн, 24.02.2020
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  • «Эстония и США в хороших отношениях»: Майк Помпео поздравил Эстонию

«Эстония и США в хороших отношениях»: Майк Помпео поздравил Эстонию

Майк Помпео

ФОТО: ANDREAS GEBERT/REUTERS

Глава Министерства иностранных дел США Майк Помпео от имени народа и правительства США направил Эстонии поздравление с 102-й годовщиной республики и 100-й годовщиной Тартуского мирного договора.

По словам Помпео, Тартуский мирный договор и декларация независимости США говорят о праве народов на независимость на своей земле и эти ценности являются неотъемлемой частью идентичности Эстонии и США.

Помпео заверил, что Эстония и США находятся в хороших отношениях, и подчеркнул, что эти страны придерживаются основных ценностей свободы, демократии и правового государства и тесно сотрудничают для развития безопасности и глобального благополучия.

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