«Эстония и США в хороших отношениях»: Майк Помпео поздравил Эстонию

Глава Министерства иностранных дел США Майк Помпео от имени народа и правительства США направил Эстонии поздравление с 102-й годовщиной республики и 100-й годовщиной Тартуского мирного договора.
По словам Помпео, Тартуский мирный договор и декларация независимости США говорят о праве народов на независимость на своей земле и эти ценности являются неотъемлемой частью идентичности Эстонии и США.
Помпео заверил, что Эстония и США находятся в хороших отношениях, и подчеркнул, что эти страны придерживаются основных ценностей свободы, демократии и правового государства и тесно сотрудничают для развития безопасности и глобального благополучия.