«Эстония и США в хороших отношениях»: Майк Помпео поздравил Эстонию

По словам Помпео, Тартуский мирный договор и декларация независимости США говорят о праве народов на независимость на своей земле и эти ценности являются неотъемлемой частью идентичности Эстонии и США.

Помпео заверил, что Эстония и США находятся в хороших отношениях, и подчеркнул, что эти страны придерживаются основных ценностей свободы, демократии и правового государства и тесно сотрудничают для развития безопасности и глобального благополучия.