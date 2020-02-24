Такого вы еще не видели: в Таллинне откроется световая инсталляция в честь дня рождения ЭР

«В День независимости, в 16.30, рядом с театром «Эстония» на площади Нового рынка будет открыта световая инсталляция, которую из символов «Эстония 100» составила художник Кирке Кангро», – сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Управа района Кесклинн обратилась к Эстонской академии искусств, чтобы найти украшавшим улицы Таллинна символам «Эстония 100» новое применение. В итоге из 166 символов была сделана световая инсталляция, которая символизирует знак бесконечности и мечту о вечном Эстонском государстве, а также необходимость повторного использования вещей.

«В 17.00 приглашаем всех к памятнику Таммсааре, где пройдет торжественное чтение манифеста независимости Эстонии. Поскольку манифест обращен ко всем народам Эстонии, то его прочитают на родных языках представители различных народов нашей страны. Этот шаг – выражение почтения Эстонскому государству, которому исполняется 102 года, и всем народам, которые считают нашу страну своим домом. В 18.00 на большом экране можно будет посмотреть речь президента Эстонии Керсти Кальюлайд по случаю Дня независимости Эстонии, а также спеть гимн», - добавил Свет.

Манифест независимости Эстонии прозвучит в парке Таммсааре кроме эстонского на русском, марийском, удмуртском, грузинском, португальском, французском, итальянском, татарском, коми, чувашском, белорусском, украинском, сето, иврите, идиш, шведском и еще на многих других языках.