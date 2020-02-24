Фото и видео ⟩ Ратас поздравил жителей Эстонии и возложил венок к монументу победы

Премьер-министр Юри Ратас сказал сегодня на церемонии возложения венков в Памянику в честь победы в Освободительной войне, что как сто лет назад заключение Тартуского мира не было поводом терять бдительность, так и сегодня мы должны быть готовы лицом встречать различные вызовы.

Премьер-министр напомнил слова тогдашнего главы правительства Яана Тыниссона, сказанные им в канун годовщины Эстонской Республики: «Эстонский народ по-прежнему с гордостью наблюдает, как наша победоносная армия живой стеной стоит на защите наших границ, обеспечивая безопасность нашего народа и нашего государства, пока окончательно не установится на основании заключенного договора отвоеванный в битве с врагом мир».

Ратас подчеркнул, что и сегодня, сто лет спустя, мы должны быть готовы к непредвиденным ситуациям. «Способность государственных учреждений, органов местного самоуправления, предпринимателей и всего населения Эстонии в более широком плане справляться с будничными кризисами вселяет в нас уверенность, что мы можем преодолеть даже самые трудные ситуации. Прошлый год показал, что крайне необходимо быть готовыми именно к будничным, обусловленным погодными условиями кризисам, касающимся средств связи, электричества или запасов топлива», - сказал Ратас.

В прошлом году Южную Эстонию потрепали сильные шторма, которые оставили без электричества почти 65 000 человек. Из-за шторма в регионе были перебои с мобильной связью и интернетом, из-за проблем с электричеством были также трудности с поставками топлива.

«Все стороны, участвующие в системе тотальной обороны государства, должны подумать о том, насколько серьезно мы на самом деле воспринимаем готовность к кризису, учитывая, в том числе, изменения климата и погоды», - сказал Ратас.

Сегодня за безопасность Эстонии и нашего региона можно быть спокойными, заверил премьер-министр. «Она основывается, в том числе, на сознании того, что в НАТО и Европейском союзе у нас много друзей, на которых можно положиться, как в повседневных вопросах, так и в трудные времена. Мы высоко ценим присутствие Великобритании, Дании, Польши, Франции, Соединенных Штатов и других союзников и партнеров в Эстонии и нашем регионе», - cказал Ратас.

«Однако было бы недальновидно принимать эту поддержку как должное. Эстония – небольшая страна, и поэтому у нас никогда не может быть слишком много друзей, нам следует сосредоточиться на поддержании союзнических отношений и замечать заботы наших друзей», - подчеркнул премьер-министр.

Ратас отметил, что и на наших военных, участвующих в международных миссиях, лежит задача защищать нуждающихся в помощи и поддерживать наших союзников и друзей. «Это нелегкая задача, она таит в себе опасности, которые мы остро осознали в связи с недавними нападениями на наших солдат в Мали и Ираке», - сказал Ратас и поблагодарил всех военнослужащих, участвующих в международных операциях, а также сотрудников полиции и гражданских специалистов, участвующих в миссиях, за усилия по обеспечению мира и стабильности от имени Эстонии.