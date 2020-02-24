Галерея ⟩ Парад Сил обороны на площади Вабадузе

Представлены все войска, Академия сил обороны, Балтийский колледж обороны, Караульный батальон военной полиции, батальон штаба кибер-командования и связи, 1-я и 2-я пехотная бригада, тыловое подразделение и подразделение специальных операций, Северный оборонительный округ Кайтселийта, Найскодукайтсе, Центр сотрудничества киберзащиты НАТО и эстонский контингент штабного элемента НАТО. В параде также принимают участие курсанты Академии обороны и представители тюремной службы.

Союзников представляют на параде флагманские группы с флагами США, Франции, Латвии, Литвы, Польши и Украины. Кроме того, в параде принимают участие британские и датские подразделения, входящие в эстонскую боевую группу НАТО, а также подразделения Франции и США.

Из более интересной техники на параде представлены британский танк Challenger, самоходные артиллерийские орудия AS90, разведывательно-боевой самолет CVRT, боевой самолет пехоты Warrior и боевые машины датской пехоты Piranha и CV90. Скаутский батальон принимает в параде участие также с боевыми машинами датской пехоты CV90. США принимают участие в параде с боевой машиной Bradley.

Различные эстонские и союзные самолеты, скорее всего, совершат пролет над парадом. Из-за облета самолета категорически запрещается на месте проведения и в его окрестностях использовать дроны.

После парада желающие смогут ознакомиться с техникой Сил обороны и наших союзников на площади Вабадузе. Можно будет увидеть боевую машину пехоты Сил обороны Эстонии CV9035EE, бронетранспортеры Sisu XA-188 и XA-180, танк Challenger из Великобритании и Северной Ирландии, боевую машину пехоты Warrior и AS90, 155 и 122-миллиметровые гаубицы, противовоздушные орудия ZU-23-2, противовоздушную систему 22 Mistral, противотанковый комплекс Javelin, 120-миллиметровый миномет, а также мобильный радиолокатор наблюдения Ground Master 403.

Самую свежую информацию о параде можно найти в мобильном приложении Найскодукайтсе "Ole Valmis!". Мобильное приложение предоставляет информацию о параде, расписание и участвующие подразделения, а после парада можно будут также прочитать речь командующего Силами обороны.

Речь командующего Силами обороны Эстонии

Эстонцам не свойственно хвалить кого-либо с использованием превосходной степени. Если что-либо хорошо, мы говорим «нормально». Если превосходно, мы говорим «вполне неплохо». Оценивая значение собственных достижений, мы стараемся избегать сравнений с далеким прошлым. Положительная часть нашей оценочной шкалы стремится к утопическим высотам.

Дорогие жители Эстонии и друзья, нашему собственному государству исполнилось 102 года. Мы свободны, у нас богатая культура, нормальная жизнь, много друзей и союзников, разделяющих наши ценности. Мы сами решаем, в каком направлении будет развиваться наше государство. Мы очень многого достигли. Это вполне неплохо.

Около ста лет назад в Освободительной войне наряду с другими за государство сражался капрал Пауль Герман. В одном из своих мемуаров он вспоминает: «Есть было особенно нечего и не из чего. Как-то раз мы с другим солдатом получили на двоих миску каши. Мы присели поесть на углу платформы, и тот, второй, плюнул в миску, чтобы вся еда досталась ему. Я посмотрел ему в глаза, тоже плюнул в кашу... и мы ее доели. А потом мы сели в поезд и задали врагам жару».

Мы и сегодня порой ведем себя так же эгоистично, даже отталкивающе, ставя на первое место личные интересы или руководствуясь собственными знаниями как единственно верными. Но, с другой стороны, как народ мы готовы при необходимости встать на защиту своей страны. К счастью, сегодня мы практикуемся в этом лишь на учениях. И я надеюсь, что мы настолько убедительны в выражении своей воли к защите, что никогда не должны будем доказывать ее на поле жестокого боя.

Воля нашего народа и навыки резервистов соответствуют мировому уровню. Этим может гордиться каждый командир, правительство и должен гордиться народ. Сегодня у нас, как и у Пауля Германа 100 лет назад, есть кое-что поважней порции каши.

Причиной, по которой мы способны за двое суток сформировать из своих граждан воинское подразделение и перебросить его за 100 километров от пункта сбора, служит не закон и не страх наказания. Законы давно не мотивируют работодателей платить полную зарплату работникам, которые отправились на учебные сборы.

Когда эстонская сборная по баскетболу одевается в камуфляж, это не ради эпатажа. Когда эстонские предприятия накрывают для наших солдат праздничный стол в Ираке, Мали или другой далекой стране, это не просто благотворительность. Когда деревенские жители на учениях угощают солдат пирожками, это не просто сочувствие и забота. Что же это? Может быть, это та Эстония, за которую сражались 100 лет назад?

Военный видит в такой поддержке масштабное устрашение врага – пусть считаются с тем, что вся страна участвует в государственной обороне. Жителям нашей страны в условиях повседневного стресса это должно давать успокоение и радость: 102-летнее государство со сплоченным народом – хорошее место для жизни.

К счастью, мы относимся к себе достаточно мудро, чтобы иметь более масштабное представление о нашей стране. У нас есть, чем поделиться. В случае Сил обороны, несомненно, нужно упомянуть деятельность наших солдат на международных военных операциях, где мы выступаем не только как надежные союзники, но и, бесспорно, содействуем благосостоянию местного населения.

Здесь и сегодня мы можем лишь догадываться, сколько отцов и матерей из Франции или Мали увидели невредимыми своих детей-солдат благодаря тому, что в июле прошлого года базу в Гао охраняли именно эстонские военные. А они знают. Как и в других странах, где эстонские солдаты защищают людей от бессмысленного и беспощадного терроризма.

Я хочу поблагодарить военных действительной службы эстонских Сил обороны и Союза обороны за профессиональную и часто самоотверженную службу в Эстонии и за ее пределами. Без сомнения, вы играете огромную роль в том, что обороноспособность наших резервных войск и наша служба плечом к плечу с союзниками вызывают у них доверие. Что с нами хотят иметь дело.

Видимо, поэтому расположенная в Тапа боевая группа под руководством британцев вместе с датскими или французскими ротами естественным образом стала частью Сил обороны Эстонии.

Как государство мы достигли того, на что надеялись солдаты Освободительной войны 100 лет назад. И даже большего. Но чтобы сохранить свою свободу от тех же угроз, что и век назад, нам требуется еще теснее сотрудничать с нашими соседями и союзниками. Причем не в дополнение к НАТО, а в его составе.

Вслед за крупными учениями прошлого года в этом году мы увидим учения Defender 2020 («Защитник–2020»), в рамках которых из Соединенных Штатов Америки в Европу будет доставлено порядка 20 000 солдат. Часть из них прибудет и в Эстонию.

На международных учениях пройдет отработка операции по обороне Европы, включая и наш регион. Крупным шагом в повышении обороноспособности региона стало прошлогоднее формирование штаба Северной дивизии НАТО в Латвии. Сейчас в нем заняты датчане, латыши и эстонцы. Нанося линии на карты, они планируют не только очередные учения, но и оборону всего нашего региона, улучшая предпосылки для прибытия поддержки союзников. Можно уверенно утверждать, что нам больше не придется защищать свой суверенитет в одиночку.

Дорогие граждане Эстонии, если у вас есть такая необходимость или желание – плюнуть в общую миску можно и завтра. А сегодня у нас есть причина радоваться, как, несомненно, радовались бы те двое солдат с бронепоезда. Нашему государству 102 года – вполне неплохо!

Да здравствует Эстонская Республика!