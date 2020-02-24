Пн, 24.02.2020
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Лукашенко предлагает Эстонии углублять отношения с Белоруссией

Александр Лукашенко.

ФОТО: Vasily Fedosenko/AP

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента Эстонии Керсти Кальюлайд с Днем независимости, передает "Интерфакс".

"Наши страны объединяет богатая совместная история, разнообразные хозяйственные и человеческие связи, стремление к построению собственного независимого государства. Положительная динамика двустороннего диалога в последние годы отражает взаимную заинтересованность в дальнейшем углублении отношений в торговой, научно-технической и гуманитарной отраслях", – отметил Лукашенко в поздравлении.

Глава государства предложил более эффективно использовать потенциал сотрудничества в транспортной и логистической сферах, банковском секторе и туризме.

Лукашенко также пожелал Кальюлайд крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности, а дружественному народу Эстонии – мира и благополучия.

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