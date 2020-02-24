В Китае создали эффективную вакцину против коронавируса

"В Китае уже разработали вакцину, которая показывает иммунитет. Но это предварительно, нужны дальнейшие проверки и доработки", – сказал он на брифинге в посольстве Китая в Москве в понедельник.

По последним сообщениям, в Китае число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом COVID-19, с декабря прошлого года достигло 77,150 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 2,592 тыс. случаев, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.