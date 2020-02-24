Антарктика тает: NASA опубликовало фото беспрецедентного таяния льдов

6 февраля на аргентинской антарктической базе "Эсперанса" на крайнем севере Антарктического полуострова температура воздуха поднялась до 18,3°C. А спустя неделю бразильские ученые зарегистрировали на антарктическом острове Симор рекордно высокую температуру в 20,75 градусов тепла.

Исследователи NASA также представили карту температур на Антарктическом полуострове 9 февраля. В красных зонах температура превышала плюс 10 градусов Цельсия.

По данным ученых, на острове Игл (северная оконечность Антарктического полуострова, которая тянется в сторону Южной Америки) произошло пиковое таяние – 30 миллиметров. В общей сложности снежный покров на острове уменьшился на 106 миллиметров с 6 по 11 февраля.

Там, где ранее на фото была видна белая ледяная шапка, теперь только коричневые островки земли. Растаявшие снег и лед создали водоемы. Таковы последствия рекордно высоких температур в Антарктике.

Antarctica Melts Under Its Hottest Days on Record https://t.co/0OaKJWwfkJ #NASA — NASA Earth (@NASAEarth) February 21, 2020

Во Всемирной метеорологической организации (ВМО) отмечают, что Антарктический полуостров (северо-западная оконечность континента) является одним из самых быстро прогревающихся регионов планеты - почти на 3°C за последние 50 лет.

Последние аномальные изменения связывают с явлением фён - теплым ветром с гор. Эти свойства воздуха объясняются его адиабатическим нагреванием при нисходящем движении над горными склонами. При опускании на каждые 100 м воздух нагревается примерно на 1°C. Спускаясь с высоты 2500 м, он нагревается на 25 градусов и становится теплым, даже горячим.