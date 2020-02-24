Арестован владелец BMW с эстонскими номерами, гонявший со скоростью более 200 км/ч

Суд в Екатеринбурге арестовал главу компании по кибербезопасности Vee Security Александра Литреева. На суде мужчина признал свою вину в покупке психоактивных веществ. Поскольку Литреев не зарегистрирован в России и имеет вид на жительство в Эстонии, то суд удовлетворил ходатайство оставить его в СИЗО до 22 апреля.

«Я бы хотел обозначить, что я полностью признаю свою вину и раскаиваюсь. Я не намерен скрываться от следствия и возвращаться в Санкт-Петербург, [где родился]», — заявил задержанный айтишник.

Литреев приехал в Екатеринбург для встречи с девушкой, с которой познакомился в Instagram. Вместе они поехали за закладкой, уточняет издание. На обратном пути его задержали, поскольку у полиции была информация, что он перевозит наркотики.

По данным e1.ru, у Литреева обнаружили две «таблетками MDMA весом 0,49 и 0,38 грамма. При обыске таблетки нашли в носке на правой ноге IT-специалиста», — пишет портал.

Ранее Литреев в своем Twitter опубликовал фото спидометра автомобиля, скорость была более 200 км/ч. Также он похвастался, что уходит от наказания за превышение, поскольку купил и зарегистрировал BMW в Эстонии. "Я в России, номера ЕС, камеры штрафы не выписывают", – написал он.

Передаю привет всем урбанистам с их 50 км/ч и велосипедами зимой))))0) pic.twitter.com/a6MfHsL6M5 — Aleksandr Litreev (@alexlitreev) February 15, 2020