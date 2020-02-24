Жители Силламяэ с помощью опроса решили, как отметить День независимости

“Утром в городе была официальная часть - поднимали флаг. Заранее мы решили у людей спросить, а как они видят этот праздник? Для этого провели опрос. Сейчас очень модно принимать народный бюджет, а мы решили таким же образом провести народный праздник”, - рассказал руководитель молодежного центра Игорь Малышев.

Всего поступило 35 предложений, как именно организовать праздник.

“Было очень много повторяющихся предложений - сделать семейный день с батутами с сладкой ватой, - рассказала Вера Егорова из силламяэского молодежного центра. - Мы делали подобное мероприятие в декабре прошлого года. Видимо, людям запомнилось, и поэтому было много предложений повторить в таком же формате”.

Праздник открыло выступление детей из эстоноязычного детского сада Pääsupesa.

“Когда проходил опрос, мы предложили исполнить эстонские песни на этом празднике и открывали его, - рассказала заведующая садика Маарика Приске. - Все-таки это День независимости Эстонии, поэтому мы подумали, что открывать его нужно на эстонском языке”.

На празднике работники детских садов учили детей делать поделки с символикой Эстонской Республики. На сцене выступали певцы, а на площадке перед сценой - гимнастки и ученицы балетной студии. К батутам и к аппарату со сладкой ватой выстроились длинные очереди. В конце праздника тренеры из Нарвы устроили для желающих зумба-тренировку.

Руководитель Культурного центра Силламяэ Владимир Высоцкий рассказал, что Культурный центр и Музыкальная школа поддержали праздник своими выступлениями. По его словам, важно, чтобы жители Силламяэ могли хорошо провести время в своем городе, и им не пришлось для этого уезжать в другие города.

Основную работу по организации праздника провели волонтеры. Они, как и артисты, работали на празднике бесплатно, спорткомплекс бесплатно предоставил помещения, а денежные расходы, которые всё-таки возникли, оплатила городская управа.

“Я служу в Йыхви в пехотном батальоне. Нас отпустили на выходные в честь праздника, и я пришел, чтобы помочь молодежному центру ESN в этом проекте”, - рассказал один из волонтеров праздника Александр Кременчуков.

Даниил Клименко, председатель Молодежного совета города Силламяэ, рассказал, что эта организация также предоставила волонтеров, которые помогли устроить праздник.

“Привлекать молодежь к активной общественной жизни - одна из наших задач”, - объяснил Даниил.

“Праздник крутой, зажигательный, - рассказала силламяэская школьница Даша. - Мы прыгаем на батутах и едим сладкую вату”.