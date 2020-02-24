Галерея ⟩ Спецпоезд доставит гостей президента на прием в Вильянди

В специальном поезде, который выйдет на маршрут в День независимости Эстонии, гости смогут приобрести благотворительные билеты, сумма выручки за которые будет перечислена на поддержку пациентов Хаапсалуского неврологического реабилитационного центра, чтобы помочь больным с поражениями спинного и головного мозга восстановить двигательные функции.

Выход на маршрут специального поезда вызовет в этот день, 24 февраля, некоторые изменения в расписании движения поездов на Вильянди и Рапла продолжительностью не более, чем в несколько минут.