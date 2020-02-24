Галерея ⟩ Спецпоезд доставит гостей президента на прием в Вильянди

Специальный поезд государственной транспортной компании Elron в понедельник доставит из Таллинна в Вильянди часть гостей, приглашенных на празднование Дня независимости Эстонской Республики, а также отвезет их вечером обратно.
В специальном поезде, который выйдет на маршрут в День независимости Эстонии, гости смогут приобрести благотворительные билеты, сумма выручки за которые будет перечислена на поддержку пациентов Хаапсалуского неврологического реабилитационного центра, чтобы помочь больным с поражениями спинного и головного мозга восстановить двигательные функции.
Выход на маршрут специального поезда вызовет в этот день, 24 февраля, некоторые изменения в расписании движения поездов на Вильянди и Рапла продолжительностью не более, чем в несколько минут.
Менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго пояснил, что запланированные на 24 февраля изменения в графике движения поездов коснутся только отдельных послеобеденных отправлений на маршрутах Таллинн-Рапла и Таллинн-Вильянди: «Ожидаются изменения в пределах лишь пары минут; измененное расписание движения пассажиры могут посмотреть на нашей домашней странице elron.ee, а также на информационных стендах, установленных на посадочных платформах».