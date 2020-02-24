Неожиданно! Арабы полюбили продукцию Liviko

«Эмираты - очень значительный и большой рынок для Ливико. В прошлом году мы отправили туда шесть контейнеров алкоголя. Там есть большие отделанные мрамором магазины размером с наш Selver, которые продают только алкоголь», - сказал Кальви.

Он объяснил, что там нет абсолютного сухого закона: запреты варьируются от эмирата к эмирату - в некоторых законы более жесткие, в некоторых более либеральные. «Так же, как у нас, там есть приграничная торговля. Если в одном районе страны больше ограничений, люди ездят туда, где законы мягче», - продолжил Кальви.

