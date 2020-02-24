EKRE вновь проведет в Таллинне шествие с факелами

В понедельник по инициативе Консервативной народной партии (EKRE) в старом городе Таллинна в седьмой раз пройдет приуроченное к годовщине республики шествие с факелами, организаторы рассчитывают, что в нем примут участие тысячи человек.
Участники шествия соберутся с 18 часов на площади Вабадузе. Шествие начнется в 19 часов, когда прозвучит государственный гимн и с речью выступит председатель EKRE Март Хельме.
Процессия пройдет по Старому городу и примерно через час после начала вернется к монументу победы в Освободительной войне, где прозвучат посвященные годовщине республики речи, выступят певицы Мерит Мяннисте и Ренате, а также смешанный хор EKRE.
Факелы будут раздавать участникам на месте до начала мероприятия. По сообщению организаторов, приходить можно и со своим факелом, а также с национальными флагами Эстонии. Плакаты и несоответствующую годовщине республики символику и лозунги участников просят оставить дома.
EKRE и ее молодежная организация с 2014 года проводят шествия с факелами. В 2018 году в шествии приняло участие около 6000 человек, а в 2019 году, когда на площади выступил Тынис Мяги, около 10 000 человек.