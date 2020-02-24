EKRE вновь проведет в Таллинне шествие с факелами

Участники шествия соберутся с 18 часов на площади Вабадузе. Шествие начнется в 19 часов, когда прозвучит государственный гимн и с речью выступит председатель EKRE Март Хельме.

Процессия пройдет по Старому городу и примерно через час после начала вернется к монументу победы в Освободительной войне, где прозвучат посвященные годовщине республики речи, выступят певицы Мерит Мяннисте и Ренате, а также смешанный хор EKRE.

Факелы будут раздавать участникам на месте до начала мероприятия. По сообщению организаторов, приходить можно и со своим факелом, а также с национальными флагами Эстонии. Плакаты и несоответствующую годовщине республики символику и лозунги участников просят оставить дома.