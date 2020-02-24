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  • Тем временем в Таллинне: EKRE отмечает День независимости факельным шествием
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Галерея ⟩ Тем временем в Таллинне: EKRE отмечает День независимости факельным шествием

Сегодня в 19:00 на площади Вабадузе в Таллинне началось факельное шествие, посвященное юбилею республики и организованное «Синим пробуждением» (Sinine Äratus) и Эстонской консервативной народной партией (EKRE). 

Шествие началось после того как прозвучал государственный гимн и с речью выступил председатель EKRE Март Хельме.

Процессия пройдет по Старому городу и примерно через час после начала вернется к монументу победы в Освободительной войне, где прозвучат посвященные годовщине республики речи, выступят певицы Мерит Мяннисте и Ренате, а также смешанный хор EKRE.

EKRE и ее молодежная организация с 2014 года проводят шествия с факелами. В 2018 году в шествии приняло участие около 6000 человек, а в 2019 году, когда на площади выступил Тынис Мяги, около 10 000 человек.

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