Галерея ⟩ Тем временем в Таллинне: EKRE отмечает День независимости факельным шествием

Процессия пройдет по Старому городу и примерно через час после начала вернется к монументу победы в Освободительной войне, где прозвучат посвященные годовщине республики речи, выступят певицы Мерит Мяннисте и Ренате, а также смешанный хор EKRE.

EKRE и ее молодежная организация с 2014 года проводят шествия с факелами. В 2018 году в шествии приняло участие около 6000 человек, а в 2019 году, когда на площади выступил Тынис Мяги, около 10 000 человек.