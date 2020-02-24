Бизнес предпринимателя, признанного фермером года, утопает в долгах

Проблемы для Кламмера начались уже несколько лет назад, когда Россия запретила импорт мясных продуктов, а в прошлом году Ветеринарно-пищевой департамент обнаружил на свиноферме Купна заражение навоза сальмонеллой.

"Насколько я знаю, к прекращению деятельности привели чрезвычайно строгие предписания Ветеринарно-пищевого департамента, которые было практически невозможно выполнить", - сказал банкротный управляющий Мартин Крупп.

«Где-то швы были не такие как надо, где-то на лестнице не хватало плитки, где-то была ржавчина. Это немного напоминало историю с закрытием сельских магазинов, когда начали вводиться более жесткие требования».

Однако, по оценке департамента, проблема заключалась в том, что ферма была сильно загрязнена, и свиньи были потенциальными носителями инфекции, например, во время транспортировки.