Картина дня: 102-я годовщина ЭР, таяние Антарктики и создание вакцины от коронавируса

ГАЛЕРЕЯ: Парад Сил обороны на площади Вабадузе

Военный парад в честь 102-й годовщины ЭР на площади Вабадузе приняла президент Керсти Кальюлайд, командовал парадом командующий Силами обороны Эстонии, генерал-майор Мартин Херем. Смотреть фото и читать далее...

ГАЛЕРЕЯ: Торжественное поднятие флага на Тоомпеа собрало сотни людей

Торжественная церемония поднятия государственного флага состоялась этим утром в 7:34 в Губернаторском саду на Тоомпеа. Поднятие флага под аккомпанемент гимна наблюдали сотни людей. Смотреть фото и читать далее...

ГАЛЕРЕЯ: Спецпоезд доставит гостей президента на прием в Вильянди

Специальный поезд государственной транспортной компании Elron в понедельник доставит из Таллинна в Вильянди часть гостей, приглашенных на празднование Дня независимости Эстонской Республики, а также отвезет их вечером обратно. Смотреть фото и читать далее...

Мнение: свобода как васильки на бутерброде

Если спросить человека, какой выбор он сделал бы между свободой и несвободой, ответ был бы очевиден. Свобода – привычно декларируемая ценность. На практике большинство от нее отказываются. Многие - добровольно. Некоторые - переступая через себя и теряя достоинство. Иные – вообще не осознавая. Читать далее...

Бизнес предпринимателя, признанного фермером года, утопает в долгах

Предприниматель из Ляэне-Вирумаа Индрек Кламмер, который не далее как прошлой осенью был выбран фермером года, борется с долгами, которые практически потопили две его компании, но последний удар пришелся на прошлый год, когда в дверь постучался Ветеринарно-пищевой департамент. Читать далее...

В Китае создали эффективную вакцину против коронавируса

В КНР разработана вакцина, предварительно показавшая эффективность против коронавируса, сообщил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй. Читать далее...

Неожиданно! Арабы полюбили продукцию Liviko

Глава Liviko Янек Кальви рассказал в эфире передачи Majandusruum» ("Экономическое пространство") на радио Kuku, что продажи на рынке Объединенных Арабских Эмиратов идут хорошо, но чтобы на него выйти потребовались знакомства. Читать далее...

Антарктика тает: NASA опубликовало фото беспрецедентного таяния льдов

NASA обнародовало спутниковые снимки острова Игл в Антарктике, на которых видно беспрецедентное таяние ледяной шапки. Читать далее...

Такого вы еще не видели: в Таллинне откроется световая инсталляция в честь дня рождения ЭР

В понедельник вечером в парке Таммсааре в Таллинне пройдет праздник в честь дня рождения Эстонской Республики, в ходе которого на различных языках будет зачитана декларация независимости Эстонии и зажжена инсталляция, состоящая из символов «Эстония 100». Читать далее...

Литва начала проверять пассажиров своих аэропортов на коронавирус

В связи со вспышкой коронавируса на севере Италии Литва начала проверки пассажиров, прибывающих из этой страны: в литовских аэропортах стали использовать термовизоры. Читать далее...

Карнавал окончен: в Италии принимают экстренные меры против коронавируса

Италия вводит чрезвычайные меры по предотвращению распространения коронавируса в связи с самой серьезной вспышкой в Европе: число заразившихся в стране превысило 150, из них 110 в Ломбардии и 21 в Венето. Десятки городов на карантине, отменен Венецианский карнавал, модельер Джорджио Армани решил провести показ при пустом зале. Читать далее...

Политолог – о возможной войне с Россией: НАТО не защитит несчастные страны Балтии

Российский политолог Валерий Соловей, со ссылкой на свои источники, сказал, что в случае военного столкновения между Россией и странами Балтии 5-я статья НАТО, предусматривающая, что нападение на одну из стран-участниц рассматривается как нападение на весь блок, не будет введена в действие. Читать далее...

Арестован владелец BMW с эстонскими номерами, гонявший со скоростью более 200 км/ч

Жителя Эстонии Александра Литреева арестовали до 22 апреля по делу о покупке психоактивных веществ. Читать далее...

В Риге двух детей изъяли из семьи: малышу несколько дней не меняли подгузник

Сотрудники Рижской муниципальной полиции (RPP) получили информацию, что в рижском микрорайоне Ильгюциемсе некая женщина нашла в подъезде двух плачущих малышей без присмотра. Читать далее...

Россия продолжит вооружаться: Путин пообещал новое смертоносное «оружие будущего»