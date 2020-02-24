Галерея ⟩ Любители зимнего купания отметили День независимости "парадом пингвинов"

Как и каждый год 24 февраля, тартуские любители зимнего купания собрались сегодня на канале Анне. Цель у них была одна: отпраздновать юбилей Республики проведением так называемого парада пингвинов, пишет Tartu Postimees.
Одеваться на парад следовало официально: и женщины, и мужчины носили обязательные шляпы.
Зимние пловцы соревновались в нескольких категориях, включая плавание и прыжки в воду. Из-за теплой зимой никому не пришлось вырезать дыру во льду, и места для купания было достаточно.
После закаляющей процедуры все участники смогли погреть кости в сауне, установленной возле домика спасателей на канале Анне.