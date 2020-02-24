Пн, 24.02.2020
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Фото ⟩ В Германии автомобиль въехал в толпу зрителей на карнавале

В городе Фолькмарзен в Германии неизвестный въехал в толпу людей, участвовавших в карнавальном шествии. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает издание Spiegel.

Пострадали более 30 человек, пишет газета Bild. По данным издания, треть из них имеют серьезные повреждения. В материале указано, что полиция еще не установила причины случившегося.

Инцидент произошел во время празднования "Розенмонтага" - "розового понедельника", которым в Германии обычно закрывают карнавальный сезон.

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