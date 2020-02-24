Керсти Кальюлайд: это был год задевающий и ранящий душу

Негоже так рассматривать наш вклад в международную дипломатию.

Наша работа в Совете безопасности априори не могла быть простой, уж слишком сложен, болен и несправедлив окружающий мир. Но мы решились и приняли вызов. Так же, как его принимают и отправляются в горячие точки по несколько раз в год наши солдаты-миротворцы. Так же, как прибывают к нам военные союзнических войск НАТО. Выполнять свою работу, делать ее во имя идеалов, понимая при этом, что идеалов этих мы никогда полностью не достигнем.

Благодаря членству в Совете безопасности в нашем обществе стали чаще говорить о мировых кризисах. Надеюсь, со временем мы все больше начнем осознавать, какое это счастье – жить в сегодняшней Эстонии, такой мирной и безопасной!

Дорогие друзья,

мы свыклись с тем, что наш мир красив, многообразен и богат видами живой природы. Используемая в Варгамяэ технология – в основном, это лопата в мозолистых руках банщика Мадиса или нежное прикосновение Мари ко лбу своего заболевшего ребенка – были не способны изменить законы природы, окружающую среду, да и жизнь человека в целом.

Понятно, что сегодня, мы на это способны. Но ведь мы хотим невозможного – по своей воле изменять то, что нам нужно, но так, чтобы природа, любимая нами в своей первозданности, все-таки сохранилась. Так не бывает. Это невозможно.

Нашему поколению придется трудиться как Андресу, чтобы следующему не пришлось спрашивать: «Как вы смеете?». Это тяжелый, временами кажущийся безнадежным бег наперегонки со временем. Гонка во имя того, чтобы спасти Землю такой, какой мы ее знаем и в какой нуждаемся. Но цель гонки и в том, чтобы оказаться среди первых и cамых толковых из выживших.

По сравнению с Андресом из Варгамяэ, у нас есть важное преимущество – наши дети требуют, чтобы мы очень постарались и очистили живую и красивую землю от загрязнения индустриальной эпохи. Дети из Варгамяэ просто уходили, им было куда идти. Нашим детям идти некуда.

Наши ближайшие партнеры по общему энергорынку – Северные страны – приняли решение стать регионом, производящим зеленую энергию и даже экспортирующим ее. У Эстонии достаточно энергетических связей и в северном, и в южном направлениях, мы могли бы придерживаться климатической нейтральности. Но почему бы нам не воспользоваться возможностями, открывающимися в связи с этими изменениями?

И уж если мы возьмемся за переделку энергосистемы, то наверняка сможем исправить положение и со страховочным снабжением на случай кризисной ситуации. Нам повезло – осенний шторм в Выру мог закончиться гораздо хуже, если б на дворе стоял лютый холод. А у нас план готовности к кризисным ситуациям уже много лет как лежит в дальнем ящике стола.