Rus.Postimees.eeЭстонияЧто происходит на президентском приеме по случаю Дня независимости 24 февраля 2020, 19:05Блог ⟩ Что происходит на президентском приеме по случаю Дня независимостиrus.postimees.eeЭдгар Сависаар и Юлия Соммер на президентском приеме в Вильянди, 24.02.2020ФОТО: Remo TõnismäeСегодня Эстония отмечает 102-ю годовщину обретения независимости. Rus.Postimees освещает события праздничного дня в блоге: день независимостидень независимости эстониипрезидентский приемсависаарэдгар сависаар