Эдгар Сависаар и Юлия Соммер на президентском приеме в Вильянди, 24.02.2020

ФОТО: Remo Tõnismäe

Сегодня Эстония отмечает 102-ю годовщину обретения независимости. Rus.Postimees освещает события праздничного дня в блоге: