Rus.Postimees.eeЭстонияНа президентский прием по случаю Дня независимости прибыл Эдгар Сависаар 3 24 февраля 2020, 19:05Блог ⟩ На президентский прием по случаю Дня независимости прибыл Эдгар Сависаарrus.postimees.eeЭдгар Сависаар на президентском приеме в Вильянди, 24.02.2020ФОТО: Remo TõnismäeСегодня Эстония отмечает 102-ю годовщину обретения независимости. Rus.Postimees освещает события праздничного дня в блоге: 3 день независимостидень независимости эстониипрезидентский приемсависаарэдгар сависаар