Фото и видео ⟩ Эстонец на Тенерифе: такой сильной песчаной бури здесь не видели десятилетиями

Живущий в Лос-Кристианосе на юге острова Тенерифе Маргус Мюйль сказал Postimees, что облако песчаной пыли, или calima, как его называют местные жители, почти полностью парализовало жизнь на острове: самолеты не летали, а большинство уличных кафе были закрыты.

«Видимость была несколько сотен метров, были видны только дома поблизости, остальная часть города погрузилась в желтый туман», - сказал Мюйль, работающий гидом в турфирме Travel Tenerife.

В воскресенье на Тенерифе индекс качества воздуха составил 571, что означает риск для здоровья. Опасным воздух считается уже с индексом выше 300.

По словам Мюйля, серьезную проблему песчаная буря представляет для открытых бассейнов, удаление пыли из которых занимает много времени.

Хотя приходящие из Сахары песчаные облака достигают Канарских островов почти каждый месяц, в эти выходные ситуация на островах была чрезвычайной. «Моя соседка, родившаяся на Тенерифе 70-летняя женщина, сказала, что никогда не видела такой сильной Калимы в своей жизни», - добавил он.

Воздушное движение на испанских Канарских островах было прервано как в субботу, так и в воскресенье. Самолеты, которые уже были в воздухе, перенаправлялись на другие аэродромы.