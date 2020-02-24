Пн, 24.02.2020
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  • Годовщину республики отметили концертом "У каждой птицы своя песня"

Галерея ⟩ Годовщину республики отметили концертом "У каждой птицы своя песня"

102-й юбилей Эстонской Республики был отмечен праздничным приемом в театре Угала, который также включал в себя концертный спектакль «У каждой птицы своя песня» под руководством драматурга Карла Лауметса.

В прошлом году 29-летний Лауметс получил награду как лучший постановщик года.  По словам молодого режиссера, представление в честь годовщины республики не должно быть сложным и не требует какой-либо специальной подготовки.

«Я пытался исходить из того, чтобы оно было понятным, но содержало глубокую мысль. Но это не требует каких-либо предварительных знаний », - сказал режиссер.

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