Цена на электроэнергию в Эстонии на минувшей неделе снизилась на 20 процентов

За неделю цена на электроэнергию в Литве сократилась на 19 процентов до 23,52 евро за мегаватт-час, в Эстонии и Латвии она снизилась на 20 процентов до 23,75 евро за мегаватт-час.

"На минувшей неделе наибольшее влияние оказала ветреная погода – благодаря штормовой погоде производство на ветряных установках выросло на 21 процент до 2139 гигаватт-часов, по сравнению с предыдущей неделе", – отметил менеджер Elektrum Lietuva Каролис Багдонас.