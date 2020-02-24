Пн, 24.02.2020
Это еще один аргумент не допустить, чтобы Huawei пустил корни вглубь Европы. Яак Мадисон
  • Rus.Postimees.ee
  • Экономика
  • Цена на электроэнергию в Эстонии на минувшей неделе снизилась на 20 процентов

Цена на электроэнергию в Эстонии на минувшей неделе снизилась на 20 процентов

Elektriarvesti. Foto on illustreeriv.

ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

В связи с преобладанием ветреной погоды оптовая цена на электроэнергию в Литве, Латвии и Эстонии на прошлой неделе снизилась почти на 20 процентов, сообщил независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.

За неделю цена на электроэнергию в Литве сократилась на 19 процентов до 23,52 евро за мегаватт-час, в Эстонии и Латвии она снизилась на 20 процентов до 23,75 евро за мегаватт-час.

"На минувшей неделе наибольшее влияние оказала ветреная погода – благодаря штормовой погоде производство на ветряных установках выросло на 21 процент до 2139 гигаватт-часов, по сравнению с предыдущей неделе", – отметил менеджер Elektrum Lietuva Каролис Багдонас. 

На минувшей неделе, по сравнению с предыдущей, потребление электроэнергии в Балтийских странах сократилось на 1 процент  и составило 570 гигаватт-часов. За неделю все три страны Балтии произвели 57процентов требующейся им электроэнергии. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ