Энн Ээсмаа - о речи президента: Керсти Кальюлайд все больше напоминает Леннарта Мери

На вопрос, какое впечатление у него оставила речь президента на годовщину республики, Энн Ээсмаа ответил, что президент имеет право высказать свое мнение. «В этом смысле сегодняшний президент начинает все больше и больше походить на Леннарта Мери, который, возможно, был еще более критичен в своих выступлениях по случаю годовщины», - сказал Ээсмаа.

«Президент Кальюлайд - умный человек, который анализирует, не бьет рукой, она всегда вставляет свое слово, и в этом отношении я среди тех, кто не против, если президент критикует», - отметил депутат.

Некоторые министры воздержались от президентского приема. По мнению Ээсмаа, министры все же должны исходить из того, что сегодня день рождения Эстонской Республики, а не президента. «Если кто-то не пошел в знак протеста, я думаю, что это немного по-детски», - считает Ээсмаа.