Пн, 24.02.2020
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  • Энн Ээсмаа - о речи президента: Керсти Кальюлайд все больше напоминает Леннарта Мери
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Энн Ээсмаа - о речи президента: Керсти Кальюлайд все больше напоминает Леннарта Мери

Президент Керсти Кальюлайд в своих выступлениях все больше напоминает президента Леннарта Мери, считает член Рийгикогу от Центристской партии Энн Ээсмаа, пишет Postimees.

На вопрос, какое впечатление у него оставила речь президента на годовщину республики, Энн Ээсмаа ответил, что президент имеет право высказать свое мнение. «В этом смысле сегодняшний президент начинает все больше и больше походить на Леннарта Мери, который, возможно, был еще более критичен в своих выступлениях по случаю годовщины», - сказал Ээсмаа.

«Президент Кальюлайд - умный человек, который анализирует, не бьет рукой, она всегда вставляет свое слово, и в этом отношении я среди тех, кто не против, если президент критикует», - отметил депутат.

Некоторые министры воздержались от президентского приема. По мнению Ээсмаа, министры все же должны исходить из того, что сегодня день рождения Эстонской Республики, а не президента. «Если кто-то не пошел в знак протеста, я думаю, что это немного по-детски», - считает Ээсмаа.

В речи президента Ээсмаа отметил именно ее критический настрой. «Это означает, что глава государства обеспокоена. Я думаю, что значительная часть эстонского народа обеспокоена тем, что произойдет завтра, что произойдет послезавтра. В то же время, мы должны признать, что ситуация довольно хорошая, и показателей этого довольно много, начиная от низкой безработицы и так далее».

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