Аавиксоо о речи президента: слишком много критики по мелочам

«Мне бы хотелось, чтобы больше внимания было уделено темам развития и будущего в Европе и Эстонии, – сказал Яак Аавиксоо ETV+. – Тем не менее, критика тоже правомерна, потому что проблем у нас много. Мы надеялись на большее от этого правительства».