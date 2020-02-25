Аавиксоо о речи президента: слишком много критики по мелочам

Президент в своей речи слишком много критиковала по мелочам, считает гость президентского приема, ректор Таллиннского технического университета Яак Аавиксоо, передает Rus.ERR.
«Мне бы хотелось, чтобы больше внимания было уделено темам развития и будущего в Европе и Эстонии, – сказал Яак Аавиксоо ETV+. – Тем не менее, критика тоже правомерна, потому что проблем у нас много. Мы надеялись на большее от этого правительства».
На вопрос корреспондента Николая Лощина о том, планирует ли Аавиксоо выставлять свою кандидатуру на пост ректора ТТУ, он ответил, что это зависит от совета университета: «Если совет сочтет, что выставить мою кандидатуру возможно, то это можно обсудить».