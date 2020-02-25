Эдгар Сависаар рассказал, почему пришел на президентский прием

- Вы редкий гость президентских приемов. Что изменилось в этот раз?

- Да, я пришел и не сожалею, так как речь президента была замечательной. Мне она понравилась и я должен вам сказать, что из года в год выступления главы государства становятся все лучше и лучше.

- Но все же, почему вы решили прийти?

- Я в этом году не праздновал день рождения своего хутора, поэтому у меня появилось свободное время и его можно как-то с пользой потратить, что я и делаю.

- Считаете ли вы, что речь президента была весьма поучающей и критичной как к правительству, так и ко всему Рийгикогу?

- Я не могу ее в этом упрекнуть, так как, на мой взгляд, она выступила так, что ее было приятно слушать. Как то, что она сказала, так и то, о чем она промолчала.

- В речи было несколько важных моментов, одним из которых может быть пограничный договор между Эстонией и Россией. Как вы оцениваете дебаты на эту тему?

- Особо масштабных обсуждений и не было. Я сказал бы, что это проблема, но не единственная.

-А что за вторая проблема?

- Мне кажется, очень важны экономические вопросы, которое длительное время не решались.

- Как их решить и какими средствами?

- Я думаю, благодаря договоренностям и пониманию. Ведь Кальюлайд критиковала именно то, что политики не хотят между собой договариваться. Это правда.

- Как вы оцениваете здоровье нынешнего правительства?

- Правительство хочет жить дальше. И бог с ним, пусть живет!