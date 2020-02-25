Эдгар Сависаар рассказал, почему пришел на президентский прием

Речи президента Керсти Кальюлайд по случаю Дня независимости Эстонии из года в год становятся все лучше, считает бывший председатель Центристской партии, бывший мэр Таллинна и бывший премьер-министр Эстонии Эдгар Сависаар. В этом году он решил прийти на президентский прием лишь потому, что у него было свободное время.
- Вы редкий гость президентских приемов. Что изменилось в этот раз?
- Да, я пришел и не сожалею, так как речь президента была замечательной. Мне она понравилась и я должен вам сказать, что из года в год выступления главы государства становятся все лучше и лучше.
- Но все же, почему вы решили прийти?
- Я в этом году не праздновал день рождения своего хутора, поэтому у меня появилось свободное время и его можно как-то с пользой потратить, что я и делаю.
- Считаете ли вы, что речь президента была весьма поучающей и критичной как к правительству, так и ко всему Рийгикогу?
- Я не могу ее в этом упрекнуть, так как, на мой взгляд, она выступила так, что ее было приятно слушать. Как то, что она сказала, так и то, о чем она промолчала.
- В речи было несколько важных моментов, одним из которых может быть пограничный договор между Эстонией и Россией. Как вы оцениваете дебаты на эту тему?
- Особо масштабных обсуждений и не было. Я сказал бы, что это проблема, но не единственная.
-А что за вторая проблема?
- Мне кажется, очень важны экономические вопросы, которое длительное время не решались.
- Как их решить и какими средствами?
- Я думаю, благодаря договоренностям и пониманию. Ведь Кальюлайд критиковала именно то, что политики не хотят между собой договариваться. Это правда.
- Как вы оцениваете здоровье нынешнего правительства?
- Правительство хочет жить дальше. И бог с ним, пусть живет!
Подробнее смотрите в видео Postimees!