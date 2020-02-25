Все матчи в Италии на этой неделе могут отменить из-за коронавируса

«Не думаю, что всего лишь за одну неделю нам удастся настолько обуздать инфекцию, чтобы иметь возможность возобновить спортивные мероприятия.

Мы постоянно мониторим ситуацию, будем и дальше оценивать обстановку. Посмотрим, как будет вести себя инфекция, и решим, нужно ли переносить все матчи на следующей неделе», – сказал Конте в воскресенье в эфире телеканала RAI.

В минувший уик-энд из-за коронавируса уже были отменены 4 игры Серии А: «Интер» – «Сампдория», «Аталанта» – «Сассуоло», «Верона» – «Кальяри» и «Торино» – «Парма».

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Интером» и «Лудогорцем» пройдет без зрителей.

УЕФА разослал соответствующее письмо клубам. Игра состоится 27 февраля в Милане.

Напомним, что Италия стала четвертым крупнейшим очагом коронавируса в мире.