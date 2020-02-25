Харви Вайнштейн признан виновным в сексуальном насилии

Суд присяжных в Нью-Йорке заключил, что бывший голливудский кинопродюсер Харви Вайнштейн виновен в сексуальном насилии.
Его признали виновным по двум случаям: изнасилование третьей степени и сексуальное преступление первой степени.
Однако 67-летний экс-продюсер, который когда-то был одним из самых могущественных людей в Голливуде, оправдан по самым серьезным обвинениям: в изнасиловании первой степени и сексуальном насилии при отягчающих обстоятельствах (угрозы оружием, нанесение травм, несовершеннолетняя жертва или повторный случай сексуального насилия). Последнее преступление может караться пожизненным заключением.
Суд присяжных, состоявший из семи мужчин и пяти женщин, вынес решение на пятый день обсуждения.
После оглашения вердикта Вайнштейн не проявил каких-либо эмоций и спокойно говорил со своим адвокатом Донной Ротунно. Однако судья распорядился немедленно отправить его в тюрьму. Вайнштейна окружили судебные офицеры, которые надели на него наручники и вывели из зала суда.
Приговор бывшему продюсеру объявят 11 марта; ему грозит срок до 25 лет заключения.
Славу Вайнштейну принесла работа над фильмами "Криминальное чтиво", "Английский пациент", "Влюбленный Шекспир" и многими другими.
Магната киноиндустрии обвиняют в сексуальных преступлениях против более 80 женщин, среди которых известные голливудские актрисы. Они утверждают, что подвергались домогательствам и сексуальному насилию со стороны Вайнштейна на протяжении многих лет.
"Доктор Джекил"
Во время суда Вайнштейн не признавал себя виновным. Он отвергал, что домогался к своей бывшей ассистентке Мими Хэйли и изнасиловал Джессику Манн, которая тогда надеялась сделать карьеру актрисы.
Сама Манн утверждает, что с самого начала отношения с Вайнштейном носили для нее крайне унизительный характер, хотя и не включали в себя сексуальное насилие, но в 2013 году продюсер изнасиловал ее. Актриса сравнила Вайнштейна с доктором Джекилом, который в глазах общественности был благопристойным человеком и умело прятал свою темную половину - мистера Хайда.
По словам Мими Хэйли, которая работала с Вайнштейном на одном из его телевизионных проектов, она подверглась нападению, когда Харви пригласил ее к себе домой в Манхэттене. Хэйли заявила, что он завел ее к себе в спальню, прижал к кровати и набросился на нее.
Еще одна предполагаемая жертва - звезда сериала "Клан Сопрано" Аннабелла Шиорра - утверждает, что была изнасилована Вайнштейном в 1993 или 1994 году. Обвинение не могло использовать ее показания за сроком давности, но их приобщили к делу, чтобы продемонстрировать серийный характер преступлений Вайнштейна.
Пытаясь доказать хищническую природу нападений Вайнштейна, прокуроры использовали показания еще трех женщин, которые заявили, что Вайнштейн заманивал их на "рабочие встречи", а затем прибегал к сексуальному насилию.
Дело Вайнштейна дало старт движению #MeToo, когда женщины по всему миру рассказывают о домогательствах со стороны влиятельных мужчин.
Что говорили прокуроры и адвокаты
Во время суда прокуроры описывали Вайнштейна как человека, который постоянно использовал свое положение влиятельного голливудского продюсера, чтобы манипулировать женщинами и применять к ним насилие.
Представитель прокуратуры Манхеттена Меган Хаст описала его так: "Человек, который здесь сидит, - был не просто титаном Голливуда. Он был насильником".
Однако защита Вайнштейна утверждала, что обвинявшие Вайнштейна женщины добровольно соглашались на секс с ним, надеясь на карьерные перспективы, и их обвинения можно описать как "сожаление, которое переименовали в изнасилование".
Адвокаты отмечали, что две женщины, которые обвинили Вайнштейна в насилии, поддерживали с ним контакт, обменивались с ним фривольными имейлами и вступали с ним в половую связь уже после того, как он якобы напал на них.
Донна Ротунно сказала присяжным во время заключительного этапа слушаний, что они "остаются последней линией защиты" против "чрезмерно старательного" обвинения.
Как развивалось дело
Первые обвинения против Вайнштейна появились в октябре 2017 года. О них стало известно из публикации New York Times, в которой рассказывалось о множестве случаев сексуальных домогательств со стороны продюсера, происходивших в течение десятилетий.
В ответ Вайнштейн сделал заявление с извинениями, в котором признал, что "принес немало боли", однако отверг обвинения.
В течение нескольких недель после публикации множество других женщин обвинили Вайнштейна в домогательствах, и наблюдательный совет его же компании уволил его с должности. Хотя Вайнштейн продолжал отрицать все обвинения в принуждении женщин к сексу, он стал в Голливуде персоной нон-грата.
Против него было открыто несколько уголовных дел, однако официальные обвинения экс-продюсеру предъявили только в мае 2018 года, тогда же он сдался полиции в Нью-Йорке.
Что будет дальше
Вайнштейну все еще предстоит суд в Лос-Анджелесе, где ему предъявлены обвинения в изнасиловании и сексуальном насилии по отношении к двум женщинам в течение двух дней в 2013 году.
В первый день слушаний в Нью-Йорке калифорнийские прокуроры сообщили, что рассматривают также несколько других дел. Бывшего продюсера могут экстрадировать в Лос-Анджелес, либо он отправится туда добровольно - в зависимости от исхода нью-йоркского дела, сообщалось тогда.
Возможно и появление новых уголовных дел в отношении Вайнштейна, при том что против него также поданы гражданские иски.
В декабре 2019 года адвокаты продюсера сообщили, что достигли предварительного соглашения с некоторыми из обвинивших его женщин, в его рамках почти 30 актрис и бывших сотрудниц могут получить 25 млн долларов.
По условиям сделки, которую еще должен одобрить суд, Вайнштейн не признает своей вины. Некоторые истцы и адвокаты сочли это совершенно недопустимым.