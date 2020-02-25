Харви Вайнштейн признан виновным в сексуальном насилии

Что говорили прокуроры и адвокаты

Во время суда прокуроры описывали Вайнштейна как человека, который постоянно использовал свое положение влиятельного голливудского продюсера, чтобы манипулировать женщинами и применять к ним насилие.

Представитель прокуратуры Манхеттена Меган Хаст описала его так: "Человек, который здесь сидит, - был не просто титаном Голливуда. Он был насильником".

Однако защита Вайнштейна утверждала, что обвинявшие Вайнштейна женщины добровольно соглашались на секс с ним, надеясь на карьерные перспективы, и их обвинения можно описать как "сожаление, которое переименовали в изнасилование".

Адвокаты отмечали, что две женщины, которые обвинили Вайнштейна в насилии, поддерживали с ним контакт, обменивались с ним фривольными имейлами и вступали с ним в половую связь уже после того, как он якобы напал на них.

Донна Ротунно сказала присяжным во время заключительного этапа слушаний, что они "остаются последней линией защиты" против "чрезмерно старательного" обвинения.

Как развивалось дело

Первые обвинения против Вайнштейна появились в октябре 2017 года. О них стало известно из публикации New York Times, в которой рассказывалось о множестве случаев сексуальных домогательств со стороны продюсера, происходивших в течение десятилетий.

В ответ Вайнштейн сделал заявление с извинениями, в котором признал, что "принес немало боли", однако отверг обвинения.

В течение нескольких недель после публикации множество других женщин обвинили Вайнштейна в домогательствах, и наблюдательный совет его же компании уволил его с должности. Хотя Вайнштейн продолжал отрицать все обвинения в принуждении женщин к сексу, он стал в Голливуде персоной нон-грата.

Против него было открыто несколько уголовных дел, однако официальные обвинения экс-продюсеру предъявили только в мае 2018 года, тогда же он сдался полиции в Нью-Йорке.

Что будет дальше

Вайнштейну все еще предстоит суд в Лос-Анджелесе, где ему предъявлены обвинения в изнасиловании и сексуальном насилии по отношении к двум женщинам в течение двух дней в 2013 году.

В первый день слушаний в Нью-Йорке калифорнийские прокуроры сообщили, что рассматривают также несколько других дел. Бывшего продюсера могут экстрадировать в Лос-Анджелес, либо он отправится туда добровольно - в зависимости от исхода нью-йоркского дела, сообщалось тогда.

Возможно и появление новых уголовных дел в отношении Вайнштейна, при том что против него также поданы гражданские иски.

В декабре 2019 года адвокаты продюсера сообщили, что достигли предварительного соглашения с некоторыми из обвинивших его женщин, в его рамках почти 30 актрис и бывших сотрудниц могут получить 25 млн долларов.