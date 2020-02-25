"Ливерпуль" готовится переписать все английские рекорды

«Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм» (3:2) в матче 27-го тура чемпионата Англии.
Мерсисайдцы выиграли 21-й домашний матч подряд в рамках этого турнира. Таким образом, «Ливерпуль» повторил рекорд высшего дивизиона чемпионата Англии, установленный им же в период с января по декабрь 1972 года, когда команду возглавлял Билл Шенкли. Кроме того, эта победа стала для «Ливерпуля» 18-й подряд в текущем сезоне. Мерсисайдцы повторили рекорд всех английских лиг топ-4, установленный «Манчестер Сити» в 2017 году.
По длительности беспроигрышной серии в чемпионате Англии мерсисайдцев опережает только «Арсенал», не проигравший 49 матчей в промежутке с 2003 по 2004 год.
Мерсисайдцам нужно выиграть четыре матча, чтобы гарантированно стать чемпионами, вне зависимости от результатов соперников, поскольку они опережают «Манчестер Сити», идущий на втором месте, на 22 очка.В том случае, если «Сити» будет терять очки, это может произойти и раньше. «Ливерпуль» не становился чемпионом Англии с сезона-1989/90. В ближайших четырех турах команда Юргена Клоппа сыграет с «Уотфордом» (в гостях), «Борнмутом» (дома), «Эвертоном» (в гостях) и «Кристал Пэлас» (дома).