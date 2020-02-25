"Ливерпуль" готовится переписать все английские рекорды

Мерсисайдцы выиграли 21-й домашний матч подряд в рамках этого турнира. Таким образом, «Ливерпуль» повторил рекорд высшего дивизиона чемпионата Англии, установленный им же в период с января по декабрь 1972 года, когда команду возглавлял Билл Шенкли. Кроме того, эта победа стала для «Ливерпуля» 18-й подряд в текущем сезоне. Мерсисайдцы повторили рекорд всех английских лиг топ-4, установленный «Манчестер Сити» в 2017 году.

По длительности беспроигрышной серии в чемпионате Англии мерсисайдцев опережает только «Арсенал», не проигравший 49 матчей в промежутке с 2003 по 2004 год.