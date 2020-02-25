Любовь со скалкой

Речь Керсти Кальюлайд в этом году была полна горечи и литературных аналогий, по большей части с текстом знаменитого романа Антона-Хансена Таммсааре «Правда и справедливость», который недавно был экранизирован и не вошел – совершенно, на мой взгляд, несправедливо – в список номинантов на «Оскар». А началась речь с непереводимого стихотворения про неких медвезайцев, в котором отчетливо читается конфликт и смена личин. Впрочем, приблизительно об этом хрестоматийный стишок Корнея Чуковского «Путаница».

Насколько светлыми были ожидания президента от близких к Дню независимости выборов в прошлом году, настолько горьки были слова разочарования: «Чем ты занимаешься, дорогой Рийгикогу? ... Пожалуйста, займись своим делом!». Мне уже довелось вчера в эфире ETV+ приводить аналогию с женщиной, которая пытается, помахивая скалкой, урезонить дворовых шалопаев. Но беда в том, что от них зависит судьба и будущее страны и вряд ли их удастся вразумить такими окриками: премьер не явился на праздник, а зловещие факельные шествия правых собирают все больше людей. Три десятилетия иллюзий и самообмана выдают неприятный, хотя и вполне логичный результат.

Это как с иллюзией интеграции, которая оказалась у нас «делом спасения самих утопающих»: «Забота о маленьком языке предполагает известную требовательность, но, прежде всего, сами иноязычные собратья должны хотеть стать частью нашего общества». Они, может, и хотят, но тут куда важнее не требовательность, а ответное желание этих собратьев в общество принять. А ведь многие из них при всем горячем желании просто десятилетиями бьются головой в стену, где дверь даже и не была запланирована.

Начало речи и еще одно излюбленное слово президента «требовательность» не очень-то рифмуется с финалом, где стоит прекрасная цитата фольклориста Оскара Лооритса о терпимости и «признании песни любой птички в общем оркестре жизни, где богатство звуков не в ущерб, а только на пользу звучанию, если, конечно, умело организована сыгранность оркестра». А ведь профессиональные, творческие композиторы и дирижеры исполняют пьесы для оркестров даже с печатной машинкой, деревянными свистульками и двуручной пилой. И звучит гармонично, но только если каждый слушает партию соседа и считается с ней. Иначе какофония.