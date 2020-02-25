Вт, 25.02.2020
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  • Большая часть призовых денег чемпионата мира по биатлону уехала в Норвегию

Большая часть призовых денег чемпионата мира по биатлону уехала в Норвегию

Aleksandr Loginov

ФОТО: ESPA Photo Agency/ZUMAPRESS.com

Норвежская биатлонистка Марте Ульсбю-Ройселанн заработала самые большие призовые среди всех участников чемпионата мира-2020 в Антхольце.

Ульсбю-Ройселанн завоевала пять золотых медалей, из которых две – в личных гонках, и две бронзовых. Сумма ее призовых составила 99 тысяч евро.

Второй по количеству доходов стала итальянка Доротея Вирер (83,35 тысячи евро), которая выиграла на этом ЧМ два золота и два серебра, также учитывались бонусы за выход на старт в желтой майке лидера Кубка мира.

Норвежец Йоханнес Бо получит больше всего призовых среди мужчин – 90,5 тысячи евро. На счету Бо три золотые и три серебряные медали, а также одно пятое место.

Второе место среди мужчин занимает француз Мартен Фуркад, который победил в индивидуальной гонке и взял эстафетное золото, а также стал третьим в спринте – 66,7 тысячи евро с учетом бонусов за гонки в желтой майке лидера Кубка мира. 

Россиянин Александр Логинов, который победил в спринте и завоевал бронзу в гонке преследования, заработал 46,5 тысячи евро. Второй по сумме призовых в российской команде стала Екатерина Юрлова – 10,5 тысячи евро.

Призовой фонд чемпионата мира составлял 1 миллион 200 тысяч евро.

За победу в личной гонке полагались 25 тысяч евро, в эстафетах – по 7 тысяч каждому биатлонисту в составе победившей команды. Далее призовые распределялись по мере убывания между 20 лучшими в личных гонках и топ-6 команд в эстафетах.

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