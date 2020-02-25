Обретение ясности, или "Великая Сибирь"

Кульминацией пути Яана становится вызов, брошенный им во время грозы… кому? Силам небесным? Или их земному воплощению – тому, кто в час лихой, закон презрев, умел на целые народы обрушить свой верховный гнев, Сталину? «За что ты бьешь меня? Я не совершил ни одного такого преступления, чтобы так карать меня? Значит, сначала наказание, а преступление –потом? Что же, будь что будет. Ударим по рукам. Я справлюсь! Слышишь, свинья, я все преодолею!». Удар молнии оставляет след на груди Яана, т.н. «фигуру Лихтенберга», напоминающую очертания папоротника – след перенесенных страданий и мужества преодолеть их.

Возвращение

Второй акт «Великой Сибири» написан и сыгран в иной тональности, нежели первый. В нем меньше действия и больше философии (что вообще свойственно интеллектуальной драме). Центральное место здесь занимает гротескная картина встречи Яана с «главным эстонским советским писателем» той поры, который в пьесе носит прозрачную фамилию Геберехт. (Имеется в виду лауреат Сталинской премии Ганс Леберехт, автор справедливо забытого шедевра о становлении колхозного строя в эстонской послевоенной деревне «Свет в Коорди»),

Таави Тепленков в роли Геберехта убедительно рисует сатирический образ чванного партфункционера от литературы, который совершенно искренне убежден в том, что он – первый эстонский писатель мирового масштаба, так как «Свет в Коорди» переведен на все языки народов СССР и много иностранных языков. Ирония здесь в том, что зрителю известно, что в действительности первым эстонским писателем мирового масштаба стал как раз Яан Кросс, прототип героя «Великой Сибири», которого Геберехт поучает, каким должен быть советский писатель: главное – иметь передовое мировоззрение. Он даже снисходительно хвалит Яана за пьесу из американской жизни, которую тот написал: «Совершенно правильная критика американского образа жизни, не слишком назойливая… Композиция удачная. Well-made play, как говорят британцы. Заметно, что вы тщательно проработали пьесу Симонова «Русский вопрос». Но, понимаете, Симонов все-таки знает Америку лучше, чем вы. А конкурировать по части критики американцев с Аугустом Якобсоном – тупик для молодого писателя».

Но Ундуск и Тоомпере – слишком крупные художники, чтобы «главный эстонский советский писатель» в их изображении выглядел бы такой плоской фигурой. У Геберехта, этнического эстонца из России, переехавшего в Эстонию только в 1945 году) тоже есть своя драма; его отец был репрессирован в 37-м году, сталинский каток проехался и по его семье, и «главный прозаик ЭССР» не без гордости вспоминает, что он в своем премированном «шедевре» ни разу не упомянул имя Сталина, это уж потом редактор в одном или двух местах вставил это имя. И жалуется на то, что при экранизации из книги сделали розовую размазню в голливудском стиле и с Георгом Отсом в главной роли.

В спектакль введены кадры из фильма «Свет в Коорди», они выполняют здесь примерно ту же функцию, что кадры из «Кубанских казаков» в постановке Льва Додина «Братья и сестры». Параллель совершенно естественна: фильм «Свет в Коорди» для Эстонии значил примерно то же, что «Кубанские казаки» для всего Союза, такая же беззастенчивая лакировка действительности. Но кадры эти нужны еще и для того, чтобы показать: такой человек, как Яан, при всем наивном желании стать «советским писателем» не мог бы в такое время сделаться им – он слишком честен перед собой и изображаемой им реальностью и слишком талантлив.