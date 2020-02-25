Рыйвас на президентском приеме: прекрасно понимаю, почему Ратаса нет в зале

«Очень хорошо. Очень хорошая речь. Безусловно, она была более критической, чем обычно, но я согласен с президентом, что надо быть строже. Мы стали воспринимать все, как должное, особенно от политиков, особенно от правительства, - объяснил Рыйвас. - Я думаю, президент права, что сейчас некоторые вещи, которые мы в своей истории делали хорошо, преуменьшаются».

По его словам, критика президента в адрес Рийгикогу понятна. Также он согласен с позицией Керсти Кальюлайд по вопросу пограничного договора между Эстонией и Россией. «Все здравомыслящие жители Эстонии понимают, что возможность или необходимость выбивать территории под Нарвой или Вярска не очень логичны, - сказал он, добавив, что в нашей практике нет такого опыта. - Если мы потребуем это через министров, то просто будем махать кулаками, и наши слова не будут иметь никакой силы».

Рыйвас не видит смысла в том, чтобы Эстония требовала от России возврата территорий, лучше, если бы государство построило нормальную границу: «Сделаем ее надежнее, чтобы ни одна мышь не проскочила. На практике мы видим, что нынешнее правительство не способно построить границу с достаточной скоростью».

Политик понимает, почему президент обеспокоен. «Я также понимаю, почему Юри Ратаса нет здесь в зале», - заключил он.