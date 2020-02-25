Олимпийского чемпиона из Великобритании подозревают в употреблении допинга

Инъекции Фаре делал главный врач федерации легкой атлетики Великобритании (UK Athletics) Роб Чакраверти. При этом присутствовали главный тренер организации по дистанционному бегу Барри Фадж, исполнительный директор UK Athletics Нил Блэк и тренер Фары Альберто Саласар.

В передаче утверждается, что через шесть дней после инъекций Фара не записал L-карнитин в своей форме допинг-контроля, хотя должен был это сделать.

Год спустя, когда представители Американского антидопингового агентства (USADA) в течение пяти часов опрашивали Мо Фару насчет L-карнитина, он категорически отрицал его применение.

"Би-Би-Си" приводит стенограмму допроса, в котором Фару неоднократно спрашивают, делал ли он инъекции L-карнитина перед Лондонским марафоном, на что бегун отвечает отрицательно.

После окончания допроса, по информации BBC, Фара встретился с Барри Фаджем, которого USADA допрашивало накануне. После встречи Фара вернулся в комнату к представителям USADA и изменил свои прошлые показания, заявив, что делал инъекции L-карнитина перед Лондонским марафоном.

Согласно антидопинговым правилам, инъекции L-карнитина разрешены только в том случае, если их объем меньше 50 мл.