Худший день за два года: биржевые индексы обрушились на фоне паники из-за коронавируса

За вчерашней биржевой паникой стоит глобальное распространение коронавируса. Особенно сильно напугало рынки распространение болезни в Северной Италии. Итальянский биржевой индекс обрушился на 5,4%, что является максимумом с 2016 года. На Лондонской бирже произошло крупнейшее падение за 5 лет.

"Рынки, вероятно, будут проявлять крайнюю осторожность в связи с глобальным распространением коронавируса. Это больше не является исключительно азиатской проблемой", - сказал изданию Financial Times эксперт голландского банка ING по Азиатско-Тихоокеанскому региону Роберт Карнелл.

Падение также было отмечено на нескольких крупных азиатских рынках. Сеульские акции Kospi получили особенно сильный удар, упав на 3,9% - также худший показатель с конца 2018 года - после того, как Южная Корея впервые за десятилетие подняла уровень угрозы инфекционных заболеваний до самого высокого.

Американские фондовые рынки до сих пор были весьма невосприимчивы к коронавирусу, но инвесторы Уолл-стрит также напуганы риском его широкого распространения. Больше всего пострадали акции в секторах авиации, медицинского страхования и технологий.

Американский промышленный индекс Dow Jones сократился на 1031,61 пункта (3,56%) и установился на отметке 27 960,80 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, потерял 111,86 пункта (3,35%) и оказался на отметке 3225,89 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq сократился на 355,31 пункта (3,71%), до 9221,28 пункта.