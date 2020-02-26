Михаил Ефремов выйдет на таллиннскую сцену, чтобы «Посадить дерево»

Сюжет рассказывает о том, как однажды отец привел сына в поле, чтобы вместе сделать программную вещь: посадить дерево!

- Какое странное поле ты выбрал, папа. Оно какое-то голое, ни чего тут не растет - говорит Николай Ефремов в роли сына.

- Ну и что! Будем здесь сажать. Ты ведь мужик. А мужик должен уметь рисковать - раздражается Михаил Ефремов в роли отца.

Сын однако, оказался прав в своих подозрениях. Как выяснилось, сажать дерево они решили на поле для гольфа, частном, естественно, принадлежащем действующему депутату Госдумы...

Смех в зале во время спектакля "Посадить дерево" звучит постоянно, но в пьесе-шутке много и жизненной правды.

ФОТО: Erakogu