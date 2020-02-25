Внимание: из-за ремонта железной дороги изменится расписание движения поездов

Eesti Raudtee продолжит реконструкцию участка железной дороги Тапа-Тарту, чтобы в будущем здесь можно было увеличить скорость, и путешествие на поезде проходило еще более плавно. 2 марта начнется капитальный ремонт главной дороги железнодорожной станции Табивере, и в то же время будет продолжено строительство пешеходного туннеля.

«В ходе реконструкции будут заменены все материалы надстройки: рельсы, шпалы, балласт, - сказал Рихо Вяткин, руководитель строительной службы Eesti Raudtee. - Ремонт не будет сильно мешать движению поездов, так как на станция останется открытой обходная дорога с краю платформы, где смогут останавливаться поезда».

Работы продлятся до 8 мая.

В дополнение к главной дороге станции Табивере в 2020 году будет отремонтирован участок станции Табивере-Кяркна. Эти работы начнутся в начале апреля и продлятся до конца июня.

Ремонт, который начнется 2 марта, внесет некоторые изменения в расписание линий Тарту, Валга и Койдула. Есть также некоторые изменения в расписании поездок в Аэгвийду и Пяэскюла.

«Начало работы мало повлияет на расписание и пассажиров. Продолжительность некоторых рейсов увеличится на несколько минут », - сказал Ронни Конго, менеджер по продажам и развитию Elron.