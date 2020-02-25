Маргус Линнамяэ призвал Рийгикогу отстаивать свободу предпринимательства

«Сегодня, на следующий день после 102-го дня рождения Эстонской Республики, в парламенте состоится важное событие — на первое чтение будет вынесен законопроект, от которого зависит, возьмет ли регуляция работы аптечного сектора в Эстонии курс на будущее или этот сектор начнет вырождаться», - отметил Линнамяэ.

По его словам, парламенту предстоит решить, является ли свобода предпринимательства важной для общества ценностью или нет.

«На самом деле, голосованием по этой теме будет принято решение, является ли Эстония демократическим государством, основанным на принципах правового государства с либеральной рыночной экономикой. Принудительное отчуждение имущества у предпринимателей вызывает вопросы и тревожит. Какая отрасль экономики станет следующей в этом ряду - пищевая промышленность или торговая розничная сеть, парикмахерские салоны или заправочные станции?», - пишет Линнамяэ.

По его словам, требование наличия права собственности провизоров - это не XXI век, это Средневековье с его представлениями о гильдиях и цеховых сообществах. «В большинстве развитых стран уже давно поняли, что организация рынка по цеховому принципу не содействует конкуренции, не обеспечивает высокое качество услуг и как следствие, не гарантирует потребителю больше благополучия. Цеховщина в целом тормозит стремление экономики к инновациям, излишней урегулированностью и закрытостью душит развитие», - подчеркнул Линнамяэ.

Как считает предприниматель, нынешняя критика в адрес аптечной системы Эстонии строится в основном на мифах и злонамеренной пропаганде. «Если потребовать факты, то их у критиков нет. Это очень хорошо понимают потребители, подавляющее большинство которых в целом удовлетворены нынешней организацией работы аптек. В ходе дебатов по поводу ограничений прав собственности на аптеки много говорится о Финляндии, как о стране, служащей образцом ограничений права собственности. Но надо отметить, что на самом деле в Финляндии уже несколько лет ведется дискуссия о либерализации рынка аптечных услуг с тем, чтобы повысить конкуренцию и увеличить степень удовлетворенности потребителей», - сообщил Линнамяэ.

По его словам, без ответа остается вопрос, во сколько общественности обойдется демонтаж нынешней системы аптечного обслуживания, который приведет к появлению крупных исков против государства со стороны собственников аптек, не являющихся провизорами, а также во что обойдется закрытие аптек, которое приведет к ухудшению доступности услуги.

«Общественность ждет, что 25 февраля наступит тот момент, когда оппозиция и коалиция сумеют преодолеть разногласия и совместно проголосовать за здоровье народа и за свободу предпринимательства, сказав твердое “нет” непродуманной и плохо подготовленной аптечной реформе», - призвал Линнамяэ.

По словам крупного предпринимателя, именно Партии реформ как крупнейшей оппозиционной силе пора, наконец, отказаться от политической технологии и признать что инициатива Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) на самом деле полностью соответствует политико-экономическим принципам Партии реформ.

«Деструктивно и близоруко будет проголосовать против либеральной организации аптечного дела просто для того, чтобы навредить политическому сопернику. Этим на самом деле будет подорвано здоровье народа и конкурентоспособность государства. В политике слишком много противостояния и желания насолить друг другу, так что пора наконец взять курс на преодоление разногласий и конструктивное сотрудничество между коалицией и оппозицией», - подчеркнул Линнамяэ.

«Надеюсь, что нашему парламенту хватит здравого смысла и государственного отношения, чтобы принять решение, которое будет исходить из рациональных аргументов и благополучия людей», - добавил Линнамяэ.

Рийгикогу во вторник в первом чтении рассмотрит предложенный EKRE проект поправок к Закону о лекарственных средствах. Проект предусматривает, среди прочего, отмену ограничений собственности аптек и предоставление собственникам аптек и лечебным учреждениям права напрямую закупать лекарства у производителей. Тем самым авторы проекта хотят обеспечить на рынке лекарств свободную конкуренцию, чтобы улучшить доступность лекарств и увеличить их выбор.