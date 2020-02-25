Латвийское алкоралли живет, но праздник понизил градус

Можно сказать, что хребет латвийскому алкоралли переломили в июле прошлого года, когда правительство Эстонии при активном участии министра финансов Мартина Хельме на четверть снизило акциз на пиво и водку. И хотя на южной границе алкоголь стоил и по-прежнему стоит меньше, у общественности Эстонии возникло понимание, что выгодные цены сопоставимы, или разница в цене настолько мала, что больше нет никакого смысла гонять к южанам.

Снижение приграничной торговли на собственной шкуре ощущают все. Руководитель Сакуского пивзавода Яан Хярмс сказал, что до середины 2019 года приграничная торговля увеличивалась от месяца к месяцу. После налогового изменения середины лета поставки Saku на границу постепенно начали сокращаться. В первые месяцы - на 20-30 процентов, а к концу года уже на 40-45 процентов. Сейчас снизились уже и годовые поставки, причем, примерно на половину, признал Хярмс.

Праздник подошел к концу? «Я бы не сказал, что праздник полностью закончился, однако это направление стало более скучным и легким. Половина участников вечеринки ее покинули», - считает он. И все же, разговоры об окончательной смерти приграничной торговли, по его словам, преждевременны: «И хотя падение было большим, мы по-прежнему продаем на границе столько же, сколько торговой сети Selver по всей Эстонии, а это значительные объемы».

Финны вернулись

После решения Сейма Латвии с марта поднять акциз на алкоголь на пять процентов и еще на столько же в следующем году, по оценке Хярмса, нужно предположить, то какое-то время приграничная торговля еще продержится: «Во время увеселительных поездок там же еще покупают. Какой-то специфический товар, или так». Если бы налог на алкоголь оказался жестче, – пару десятков процентов – как говорили в какой-то момент, на приграничной торговле можно было бы поставить крест.

Примерно то же самое говорит и руководитель другого крупнейшего производителя пива – завода A. Le Coq – Тармо Нооп. И это предприятие продает расположенным за границей Alko1000 и Superalko почти вполовину меньше товара, чем год назад. Это означает, что на эстонском рынке снова стали продавать больше пива.

Латвия понимает акциз постепенно В прошлый четверг парламент Латвии одобрил повышение алкогольного акциза. В марте этого года акциз на все виды алкоголя поднимется на пять процентов, а в марте 2021 года тоже на пять процентов. Если сейчас разница акциза на литр в Эстонии и Латвии составляет 1,27 евро в пользу последней, то в апреле будущего года этот разрыв сократится на 0,63 евро. В этом году акциз на пиво в Латвии поднимется на три цента за литр, достигнув 0,39 евро, а в марте будущего года он составил уже 0,41 евро. Для сравнения, в Эстонии он по-прежнему будет составлять 0,64 евро.