Латвийское алкоралли живет, но праздник понизил градус

Крупнейшие пивовары Эстонии в один голос говорят: продажи пива в латвийской приграничной торговле сократились вполовину. Некогда процветавшему бизнесу на границе предрекается тихое уничтожение, пишет Postimees.
Можно сказать, что хребет латвийскому алкоралли переломили в июле прошлого года, когда правительство Эстонии при активном участии министра финансов Мартина Хельме на четверть снизило акциз на пиво и водку. И хотя на южной границе алкоголь стоил и по-прежнему стоит меньше, у общественности Эстонии возникло понимание, что выгодные цены сопоставимы, или разница в цене настолько мала, что больше нет никакого смысла гонять к южанам.
Снижение приграничной торговли на собственной шкуре ощущают все. Руководитель Сакуского пивзавода Яан Хярмс сказал, что до середины 2019 года приграничная торговля увеличивалась от месяца к месяцу. После налогового изменения середины лета поставки Saku на границу постепенно начали сокращаться. В первые месяцы - на 20-30 процентов, а к концу года уже на 40-45 процентов. Сейчас снизились уже и годовые поставки, причем, примерно на половину, признал Хярмс.
Праздник подошел к концу? «Я бы не сказал, что праздник полностью закончился, однако это направление стало более скучным и легким. Половина участников вечеринки ее покинули», - считает он. И все же, разговоры об окончательной смерти приграничной торговли, по его словам, преждевременны: «И хотя падение было большим, мы по-прежнему продаем на границе столько же, сколько торговой сети Selver по всей Эстонии, а это значительные объемы».
Финны вернулись
После решения Сейма Латвии с марта поднять акциз на алкоголь на пять процентов и еще на столько же в следующем году, по оценке Хярмса, нужно предположить, то какое-то время приграничная торговля еще продержится: «Во время увеселительных поездок там же еще покупают. Какой-то специфический товар, или так». Если бы налог на алкоголь оказался жестче, – пару десятков процентов – как говорили в какой-то момент, на приграничной торговле можно было бы поставить крест.
Примерно то же самое говорит и руководитель другого крупнейшего производителя пива – завода A. Le Coq – Тармо Нооп. И это предприятие продает расположенным за границей Alko1000 и Superalko почти вполовину меньше товара, чем год назад. Это означает, что на эстонском рынке снова стали продавать больше пива.
Латвия понимает акциз постепенно
В прошлый четверг парламент Латвии одобрил повышение алкогольного акциза. В марте этого года акциз на все виды алкоголя поднимется на пять процентов, а в марте 2021 года тоже на пять процентов.
Если сейчас разница акциза на литр в Эстонии и Латвии составляет 1,27 евро в пользу последней, то в апреле будущего года этот разрыв сократится на 0,63 евро.
В этом году акциз на пиво в Латвии поднимется на три цента за литр, достигнув 0,39 евро, а в марте будущего года он составил уже 0,41 евро. Для сравнения, в Эстонии он по-прежнему будет составлять 0,64 евро.
Как и Хярмс, Нооп считает, что после умеренного повышения налогов продолжится тихое умирание приграничной торговли. Нооп исходит из предположения, что если разница в цене на ящик пива, состоящего из 0,33-литровых банок, по разные стороны границы достигает трех евро, то приграничная торговля умрет, если разница упадет ниже двух евро. Сейчас ящик пива в эстонском магазине в среднем стоит 12,90-13,90 евро, а на латвийской границе – 10-11 евро. С марта цена последнего поднимется еще выше.
Сокращение покупок на южной границе означает и то, что увеличиваются и покупки финнов на северной границе. Для Эстонии это позитивно, поскольку увеличиваются поступления от налогов. Например, продажи Сакуского пивзавода в магазинах, находящихся в Таллиннском порту, а также на судах в последние месяцы увеличились на 30-50 процентов. Хярмс считает, что серьезный рост должен произойти этим летом.
Взамен литовское и немецкое пиво
Сама латвийская приграничная торговля посылает противоречивые сигналы. Например, в середине января работающее в Айнажи Goalco сообщило, что закрывается, поскольку торговля алкоголем больше себя не оправдывает. «Снижение акцизов семейства Хельме и планирующееся Латвией повышение акцизов делает содержание алкомагазинов на границе лишь маргинально прибыльным», - признал заведующий магазином Вельо Мадиберг.
Руководитель пионера алкоралли Alko1000 Эйнар Виснапуу в тот же день сказал, что времена бешеного роста прошли, продажи стабилизировались, но слухи о смерти приграничной торговли сильно преувеличены.
А собственник нескольких приграничных магазинов Superalko Рихо Маурер заверил, что оборот его магазинов в начале года скорее вырос. Он обратил внимание на интересную тенденцию: продажи эстонских производителей пива действительно сильно упали, но зато сильно выросла доля пива, импортируемого из Литвы и Германии: «Та же тенденция наблюдается у эстонских производителей водки, но там снижение меньше». Вступающее в марте в силу пятипроцентное повышение акцизов, по словам Маурера, на цены особо не повлияет.
Во второй половине года поступление акцизов увеличилось
Когда латвийская приграничная торговля подняла голову, поступления акцизов в бюджет Эстонии начали пересыхать. Разница между ожиданиями и реальностью оказалась неожиданно большой. Например, в 2018 году от налогов на алкоголь надеялись получить 341 миллион евро, а в действительности его поступило примерно на 100 миллионов меньше.
В прошлом году от акцизов на алкоголь в государственную казну поступили 223,5 миллиона евро. И хотя результат оказался ниже абсолютных цифр 2018 года, больше денег начало капать именно во второй половине года, когда акциз уже был ниже. Так в течение первых шести месяцев поступил 101 миллион евро, а во второй половине года 124 миллиона евро. С одной стороны это обусловлено огромным ростом декларирования крепкого алкоголя (ждали снижения акциза), а с другой стороны, причина заключается в том, что покупка алкоголя переехала с границы больше вглубь Эстонии.
Лучшая картина того, как в действительности снижение акциза влияет на поступления, появится в этом году. В этом году поступлений от акциза на алкоголь прогнозируют на сумму в 228,9 миллиона евро.