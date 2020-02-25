Вт, 25.02.2020
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Спасатели: это была чья-то злая шутка

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ФОТО: Shutterstock

Выехавшие по вызову британские спасатели животных вместо пресмыкающегося на подоконнике увидели нечто неожиданное, пишет портал Kodustiil

Инспектор Эдвардс получил вызов в город Флит графства Хэмпшир: панику вызвала обнаруженная в подъезде многоквартирного дома змея, которая быстро переместилась на подоконник одной из квартир, пишет upi.com. 

По словам позвонивший спасателям женщины, змея греется на солнышке на ее подоконнике. Приехавший по вызову инспектор Эдвардс обнаружил на подоконнике... игрушечную змею. 

Расположившаяся на подоконнике змея оказалась не тем, за кого она себя выдавала.

ФОТО: RSPCA / SWNS/RSPCA / SWNS / Scanpix

Хозяйка квартиры и Эдвардс разразились нервным смехом: кто-то сыграл со впечатлительной леди злую шутку. 

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