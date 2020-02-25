Спасатели: это была чья-то злая шутка

Выехавшие по вызову британские спасатели животных вместо пресмыкающегося на подоконнике увидели нечто неожиданное, пишет портал Kodustiil.
Инспектор Эдвардс получил вызов в город Флит графства Хэмпшир: панику вызвала обнаруженная в подъезде многоквартирного дома змея, которая быстро переместилась на подоконник одной из квартир, пишет upi.com.
По словам позвонивший спасателям женщины, змея греется на солнышке на ее подоконнике. Приехавший по вызову инспектор Эдвардс обнаружил на подоконнике... игрушечную змею.
Хозяйка квартиры и Эдвардс разразились нервным смехом: кто-то сыграл со впечатлительной леди злую шутку.