Аптекари просят парламент не принимать отменяющие аптечную реформу поправки

«Решение отклонить законопроект уже в первом чтении придало бы аптекарям уверенности в осуществлении инвестиций, необходимых для осуществления реформы. В целом вызывает глубокое сожаление, что всего за месяц до завершения аптечной реформы вновь начинают обсуждать вопрос о ее упразднении», - написала в пресс-релизе главный провизор Союза аптек Эстонии Кайди Сарв.

«Об аптечной реформе всем сторонам этого процесса известно уже последние пять лет. Отмена или изменение ее сути до неузнаваемости в последний момент ставит под сомнение последовательность принимаемых государством решений, подрывает доверие к ним», - добавила Сарв.

По словам председателя правления Палаты провизоров Эстонии Карин Аламаа-Аас, аптекари ждали от парламента четкого подтверждения продолжения аптечной реформы уже с сентября прошлого года, когда начался процесс внесения изменений в реформу.

«Рийгикогу 17 декабря решил поддержать продолжение аптечной реформы, поскольку для внесения в нее изменений на финишной прямой нет какой-либо четкой потребности. Вместе с тем сейчас, всего за месяц до окончания реформы, мы вновь видим в производстве законопроекты, упраздняющие аптечную реформу», - сказала Карин Аламаа-Аас.

Аламаа-Аас подчеркнула, что аптекари хотят трудового мира и чувства уверенности. «В Эстонии уже сейчас в результате аптечной реформы действует более 200 аптек, совладельцами которых являются провизоры, две крупные сети аптек открыто объявили о своей поддержке реформы, а остальные, не соответствующие требованиям аптеки готовятся к переходу на систему провизорских аптек», - добавила она.

С 1 апреля в результате аптечной реформы Эстония перейдет на систему провизорских аптек, при которой аптеки в интересах здоровья населения могут держать только провизоры и в которой розничная и оптовая торговля будут разобщены.