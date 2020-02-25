ФОТО ⟩ Квартира в тихом центре Тарту ждет покупателя

Квартира была полностью реновирована в 2016 году. Для ремонта использовались натуральные материалы. В ходе ремонта в квартире была сложена новая печь с дровяной плитой.

Квартира в Тарту. ФОТО: KV.EE

Находящаяся на первом этаже квартира площадью 69,4 квадратных метров, состоит из гостиной, спальни, кухни-столовой и ванной. К квартире относится также участок земли с садом, откуда открывается чудесный вид на Супилинн. Весь земельный участок площадью 4023 м2, на котором расположен дом, разделен на восемь частей - каждая квартира имеет свой собственный.

Квартира в Тарту. ФОТО: KV.EE

В доме действует квартирное товарищество. Начинается ремонт фасада. Благодаря прерасному месторасположению, все городские службы и магазины находятся в пешей доступности. Место для парковки автомобиля предусмотрено во дворе.

Квартира в Тарту. ФОТО: KV.EE