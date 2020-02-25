BMA: будущее службы новостей ПБК пока не определено, рассматриваются разные варианты

В марте в Латвии будет ликвидирована служба новостей Первого Балтийского канала (ПБК). Об этом со ссылкой на неофициальную информацию LTV сообщает портал LSM.lv. Как удалось выяснить Rus.Postimees, судьба эстонской службы новостей ПБК также под вопросом.
По данным LTV, последним днем работы Службы новостей ПБК станет 20 марта, передает Русский TVNET.
В свою очередь, глава маркетингового отдела ПБК Синдия Фриденберга заявила агентству LETA, что подтвердить информацию LTV пока нельзя — по ее словам, в настоящее время корпорация Baltijas Mediju alianse (BMA) действительно рассматривает различные возможные сценарии будущего телеканала, однако ни одного решения пока не принято.
Что будет с эстонской службой новостей ПБК в случае закрытия латвийской? Грозит ли местным журналистам увольнение?
Руководитель новостных программ эстонского ПБК Александр Цукерман сказал, что никак не может комментировать озвученную выше информацию и попросил обратиться напрямую в BMА.
Синдия Фриденберга подтвердила Rus.Postimees, что руководство Первого Балтийского канала в настоящее время готовится к различным сценариям развития будущего службы новостей ПБК. «В настоящее время ни один из вариантов не был подтвержден, и никаких решений не принято. Мы призываем наших коллег из СМИ и независимых журналистов и блогеров не спекулировать на неофициальной информации. Общественность и средства массовой информации будут официально проинформированы, как только будет принято решение о дальнейшей работе новостной службы ПБК. Готовящиеся варианты тесно связаны с коммерческой деятельностью компании», - сказала она.
Ранее сообщалось, что медиагруппа Baltijas Mediju alianse (BMA), которая контролирует вещание ПБК в Латвии, обратилась в Службу госбезопасности (VDD) с просьбой дать органам нацбезопасности и полиции расследовать незаконную ретрансляцию принадлежащих BMA каналов платформой смарт-телевидения (Smart TV) оператора мобильной связи Latvijas mobilais telefons (LMT), а также оценить распространение контента, не отвечающего интересам безопасности Латвии.
В начале февраля телепрограмма LTV De facto рассказала об обысках в офисе владельца ПБК. Поводом для оперативных работ стали сделки, которые финансово обеспечивал приближенный к президенту Российской Федерации Владимиру Путину миллиардер Юрий Ковальчук.