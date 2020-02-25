BMA: будущее службы новостей ПБК пока не определено, рассматриваются разные варианты

По данным LTV, последним днем работы Службы новостей ПБК станет 20 марта, передает Русский TVNET.

В свою очередь, глава маркетингового отдела ПБК Синдия Фриденберга заявила агентству LETA, что подтвердить информацию LTV пока нельзя — по ее словам, в настоящее время корпорация Baltijas Mediju alianse (BMA) действительно рассматривает различные возможные сценарии будущего телеканала, однако ни одного решения пока не принято.

Что будет с эстонской службой новостей ПБК в случае закрытия латвийской? Грозит ли местным журналистам увольнение?

Руководитель новостных программ эстонского ПБК Александр Цукерман сказал, что никак не может комментировать озвученную выше информацию и попросил обратиться напрямую в BMА.

Синдия Фриденберга подтвердила Rus.Postimees, что руководство Первого Балтийского канала в настоящее время готовится к различным сценариям развития будущего службы новостей ПБК. «В настоящее время ни один из вариантов не был подтвержден, и никаких решений не принято. Мы призываем наших коллег из СМИ и независимых журналистов и блогеров не спекулировать на неофициальной информации. Общественность и средства массовой информации будут официально проинформированы, как только будет принято решение о дальнейшей работе новостной службы ПБК. Готовящиеся варианты тесно связаны с коммерческой деятельностью компании», - сказала она.

Ранее сообщалось, что медиагруппа Baltijas Mediju alianse (BMA), которая контролирует ​вещание ПБК в Латвии, обратилась в Службу госбезопасности (VDD) с просьбой дать органам нацбезопасности и полиции расследовать незаконную ретрансляцию принадлежащих BMA каналов платформой смарт-телевидения (Smart TV) оператора мобильной связи Latvijas mobilais telefons (LMT), а также оценить распространение контента, не отвечающего интересам безопасности Латвии.