Страх перед вирусом добрался до Таллиннской биржи

В понедельник на Таллиннской фондовой бирже был выходной по случаю Дня независимости, а сегодня утром 12 наименований акций открылись с минуса, и только акции четырех компаний оставались на уровне цены закрытия пятничных торгов.

Акции Nordecon при обороте около 22 700 евро упали на 3,39% до 1,14 евро, в то время как акции Coop Bank упали на 2,68% до 1,16 евро.