Страх перед вирусом добрался до Таллиннской биржи
Таллиннская фондовая биржа аналогично азиатским и европейским фондовым рынкам открылась на этой неделе падением: индекс OMXT за полчаса упал на 1,89 процента до 1338,31 пункта.
В понедельник на Таллиннской фондовой бирже был выходной по случаю Дня независимости, а сегодня утром 12 наименований акций открылись с минуса, и только акции четырех компаний оставались на уровне цены закрытия пятничных торгов.
Акции Nordecon при обороте около 22 700 евро упали на 3,39% до 1,14 евро, в то время как акции Coop Bank упали на 2,68% до 1,16 евро.
На момент открытия фондового рынка лучше всего торговались акции Tallink, которые при обороте в 171 000 евро упали на 3,07 процента до 0,946 евро. Среди наиболее важных имен стоит отметить акцию Tallinna Kaubamaja, которая упала на 1,51 процента, Tallinna Sadam - на 1,4 процента и Tallinna Vesi - на 0,77 процента.