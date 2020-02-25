Вт, 25.02.2020
Не имею ни малейшего намерения утверждать, что Китай и Россия – такие все из себя няшки, белые и пушистые. Вячеслав Иванов

В Тольятти юные хоккеисты устроили массовую драку

Иллюстративный снимок.

ФОТО: Margus Ansu

 В Тольятти хоккейный матч детей в возрастной категории до 11 лет завершился массовой дракой, передает Р-Спорт.

Хоккеисты команд "Лада" и "Волгарь", включая вратарей, несколько минут участвовали в кулачном бое. Чтобы разнять детей пришлось вмешиваться не только судьям, но и тренерам коллективов.

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