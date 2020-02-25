В Тольятти юные хоккеисты устроили массовую драку

Страсти во время хоккейного матча между 11-летними игроками тольяттинских команд «Лада» и «Волгарь» разгорелись настолько, что в какой-то момент на льду вспыхнула драка. Начали ее игроки, которые были на льду, но затем поддержать «своих» примчались все запасные, включая вратарей pic.twitter.com/NA3qyxpvUt