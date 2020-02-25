В Тольятти юные хоккеисты устроили массовую драку

В Тольятти хоккейный матч детей в возрастной категории до 11 лет завершился массовой дракой, передает Р-Спорт.
Хоккеисты команд "Лада" и "Волгарь", включая вратарей, несколько минут участвовали в кулачном бое. Чтобы разнять детей пришлось вмешиваться не только судьям, но и тренерам коллективов.
Страсти во время хоккейного матча между 11-летними игроками тольяттинских команд «Лада» и «Волгарь» разгорелись настолько, что в какой-то момент на льду вспыхнула драка. Начали ее игроки, которые были на льду, но затем поддержать «своих» примчались все запасные, включая вратарей pic.twitter.com/NA3qyxpvUt— НТВ (@ntvru) February 24, 2020