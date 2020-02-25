Сеть Prisma намерена открыть в Эстонии десять новых магазинов

Операционная прибыль финской торговой группы S-Group в 2019 году составила 409 миллионов евро по сравнению с 355 миллионами евро годом ранее. В группу SOK входят также сеть Prisma Peremarket, действующая в Эстонии, и гостиница Original Sokos Hotel Viru.

По словам исполняющего обязанности исполнительного директора Prisma Peremarket Теäму Кильпия, сильные финансовые результаты материнской компании создают хорошую основу для расширения сети Prisma на рынке Эстонии, а финансовые результаты Prisma за последний год будут объявлены в ближайшее время.

В ближайшие четыре года Prisma планирует открыть в Эстонии десяток новых магазинов и активно наращивать долю электронных услуг.

Исполнительный директор акционерного общества Prisma Peremarket Юсси Нуммелин еще прошлым летом неожиданно объявил, что планируется нарастить рыночную долю розничной сети до 10 процентов. Конкуренты Prisma тогда заявляли, что увеличить рыночную долю на и без того напряженном рынке будет очень сложно и потребует огромных инвестиций с длительным периодом окупаемости. Директор по продажам и маркетингу Maxima Янне Лайк, в частности, сказала, что, глядя на высококонкурентный рынок Эстонии, очень сложно увидеть перспективу для широкомасштабного расширения - будь то существующий или новый участник рынка.

«В настоящее время эстонский рынок кажется оптимально покрытым как в крупных городах, так и в регионах, а также в небольших местах», - сказала Лайк.