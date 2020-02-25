Из-за заражения коронавирусом в отеле на Тенерифе ввели карантин

В гостинице H10 Adeje Palace на острове Тенерифе введен карантин после выявления коронавируса Covid-19 у одного из клиентов отеля, передает Rus.ERR.
Заражение вызывающим опасную для жизни пневмонию коронавирусом выявлено у итальянского врача, приехавшего отдохнуть на Канарские острова, сообщили во вторник испанские власти. В администрации города Адехе сообщили, что карантин введен в отеле H10 Adeje Palace.
По данным испанских СМИ, в гостиничном комплексе находится около 1000 туристов, которым теперь запрещено покидать территорию отеля.
Представитель эстонской туристической фирмы Novatours, которая организует поездки на Тенерифе, сообщил ERR, что среди гостей отеля в настоящий момент нет жителей Эстонии.