Из-за заражения коронавирусом в отеле на Тенерифе ввели карантин

Заражение вызывающим опасную для жизни пневмонию коронавирусом выявлено у итальянского врача, приехавшего отдохнуть на Канарские острова, сообщили во вторник испанские власти. В администрации города Адехе сообщили, что карантин введен в отеле H10 Adeje Palace.

По данным испанских СМИ, в гостиничном комплексе находится около 1000 туристов, которым теперь запрещено покидать территорию отеля.