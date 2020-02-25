Сотни туристов в отеле на Тенерифе проверяют на коронавирус
На Тенерифе в архипелаге Канарских островов в одной из гостиниц установлен карантин после того, как у остановившегося в ней итальянского врача выявили новый коронавирус COVID-19.
По данным МИД, на данный момент в гостинице Costa Adeje на Тенерифе, где выявлена вспышка коронавируса, нет граждан Эстонии. Министерство советует находящимся на Тенерифе гражданам Эстонии сообщить о себе по адресу konsul@mfa.ee или номеру 6 377 440.
Карантин установлен в гостинице H10 Adeje Palace, где также находится много финских туристов.
По сообщению испанских СМИ, в гостиничном комплексе находится около 1000 туристов, которым теперь запрещено покидать здание.