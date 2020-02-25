В этом поселке Харьюмаа цены на квартиры растут быстрее, чем в Таллинне

По словам Анне Пайос, на рынке квартир в волости Саку в 2018 году наблюдалось заметное повышение цен, достигшее 20%. Однако в прошлом году средняя цена стабилизировалась. «В 2019 году средние цены сделок в волостных населенных пунктах снизились. В то же время, во всей волости средняя цена квадратного метра выросла благодаря новостройкам в поселке Саку», - прокомментировала Пайос.

Пайос добавила, что цены на квартиры в поселке Саку в прошлом году выросли на 13 процентов, что значительно выше роста цен в Таллинне. Самая дорогая квартира в волости была продана в прошлом году за 235 000 евро.

«Рынок квартир в Саку немного отличается от таллиннского. В то время как в столице больше всего сделок производится с двухкомнатными квартирами, в волости Саку приобретаются главным образом большие, площадью более 70 квадратных метров, квартиры. Их было достаточно, в основном благодаря строительству новых многоквартирных домов», - сказала Пайос.

По словам Анне Пайос, тенденции развития рынка недвижимости в деревнях сакуской волости и самом поселке Саку развиваются в разных направлениях. «Количество сделок с квартирами во всей волости за год сократилось на девять процентов. Но в самом поселке Саку число сделок увеличилось на 50 процентов», - сказала Пайос.

По словам консультанта 1Partner Kinnisvara, две трети всех сделок с недвижимостью в волости Саку были проведены именно в волостном центре. «Из других населенных пунктов больше всего сделок купли-продажи было осуществлено в деревнях Саустинымме и Тянассильма», - отметила Пайос.

Согласно статистическим данным, продажа частных жилых домов в волости Саку увеличилась в прошлом году на 12 процентов. Самый дешевый дом был продан за 36 000 евро, а самый дорогой - за 375 000 евро.